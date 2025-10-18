Monaco concède le nul sur le fil à Angers pour la première de Pocognoli

Le début d’une nouvelle ère pour l’AS Monaco. Après l’arrivée de Sébastien Pocognoli sur son banc en remplacement d’Adi Hutter pendant la trêve internationale, les Monégasques devaient se rassurer après deux matches sans victoires et une avalanche de blessés (Hradecky, Dier, Mawissa, Vanderson, Camara, Zakaria et Pogba) et à quatre jours d’un choc contre Tottenham. Une situation périlleuse dont le SCO d’Angers espérait tirer le bénéfice afin de s’offrir enfin sa deuxième victoire de la saison et s’éloigner de la zone rouge.

C’est d’ailleurs un SCO décomplexé qui s’est offert la première occasion de la partie, mais la volée du droit de Mouton fusait à droite de la cage de Kohn (32e). Mais la défense monégasque s’est montrée solide avec le retour de Caio Henrique dans le onze de départ, tout comme le capitaine Kehrer, qui contenait bien les assauts angevins. En revanche, l’ASM avait du mal à faire le jeu dans ce nouveau système en 3-5-2 en raison d’un manque de repères, notamment pour les offensifs qui ont eu du mal à exister.

Cherif répond à Balogun

À la suite d’une perte de balle de Fati, Angers était même proche d’ouvrir le score par Sbaï… mais son ballon heurtait le poteau de Kohn (50e). Un avertissement qui semble avoir réveillé les Asémites, bien plus entreprenants par la suite. Et cela s’est concrétisé, avec une grosse occasion de l’entrant Folarin Balogun (68e). Avant que l’Anglais n’ouvre le score sur un tir croisé, bien servi par Minamino (0-1, 72e). Déjà un coaching gagnant pour le nouveau coach monégasque.

Plus tard, Angers a poussé pour revenir et cela a payé puisque l’ASM ne parvenait plus à se dégager. Et sur une belle passe en profondeur vers Sidiki Chérif, Salisu manquait son duel et permettait à l’offensif angevin d’aller égaliser à quelques minutes du terme (1-1, 85e). Une égalisation méritée pour des Noir et Blanc en manque de points. 17e, les Angevins devront se servir de ce joli nul pour aller battre Lorient dans la course au maintien. De son côté, l’ASM a montré des choses positives, mais reste à la cinquième place et à un point de l’OL avant d’affronter les Spurs en C1.