Le fils d’un ancien international anglais meurt dans un accident

Harley Pearce, fils de l’ancien footballeur anglais Stuart Pearce, est tragiquement décédé à l’âge de 21 ans dans un accident de tracteur survenu jeudi dernier à Witcombe, dans le Gloucestershire, rapporte la presse anglaise. Selon la police, il aurait perdu le contrôle du véhicule agricole après une probable explosion de pneu, avant de quitter la route. Il est mort sur le coup. Harley, entrepreneur dans le secteur agricole, dirigeait sa propre entreprise, Harley Pearce Agricultural Services.

La suite après cette publicité

Dans un hommage émouvant, la famille Pearce a déclaré : « Notre famille est véritablement sous le choc et dévastée par la perte de notre fils adoré et frère dévoué, Harley. Il était un garçon en or, au sourire contagieux, et cette tragédie laissera un immense vide dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Avec une force tranquille et une profonde gentillesse, nous sommes si fiers du jeune homme qu’il était devenu. » Son père, Stuart Pearce, ancien défenseur emblématique de l’équipe d’Angleterre (78 sélections), a disputé plus de 400 matchs avec Nottingham Forest, avant de porter les couleurs de Coventry City, Newcastle, West Ham et Manchester City. Après sa carrière de joueur, il a notamment entraîné les Sky Blues, l’équipe olympique de Grande-Bretagne en 2012 et a brièvement été sélectionneur intérimaire de l’Angleterre. Aujourd’hui âgé de 62 ans, il travaille comme consultant pour Talksport.