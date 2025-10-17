AS Monaco : gros coup dur pour Eric Dier

Monaco devra se passer d’Eric Dier pour son déplacement à Angers prévu demain. Le défenseur central anglais, âgé de 31 ans, s’est blessé lors d’un entraînement, confirmant une nouvelle absence pour le club princier déjà fragilisé par plusieurs indisponibilités, dont celle de Paul Pogba.

D’après L’Équipe, l’ancien joueur du Bayern Munich et de Tottenham pourrait manquer les terrains entre 2 et 4 semaines, ce qui oblige Monaco à revoir ses options défensives pour les prochaines rencontres. La formation monégasque devra donc composer avec cette nouvelle défection dans un secteur déjà touché par les blessures. Jusqu’ici, le défenseur d’1m88 a réalisé un très bon début de saison, notamment lors du choc contre Manchester City en C1, où il offre le match nul au club de la principauté grâce à un but sur pénalty à la 90e minute.