Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Manchester United : Bruno Fernandes vole au secours de Ruben Amorim

Par André Martins
1 min.
Bruno Fernandes @Maxppp

À l’approche d’un déplacement crucial à Liverpool, Bruno Fernandes a appelé à davantage de stabilité à Manchester United. Le capitaine des Red Devils, qui a déjà connu trois entraîneurs principaux en moins de six ans, a affirmé que les joueurs soutiennent pleinement Ruben Amorim, malgré des résultats encore irréguliers. « Je pense que le club a besoin de stabilité », a-t-il confié à Sky Sports. « C’est le message que Sir Jim [Ratcliffe] veut faire passer à tout le monde. »

La suite après cette publicité

Alors que le technicien portugais peine encore à enchaîner deux victoires consécutives en championnat, le meneur de jeu a salué le soutien public de Ratcliffe pendant la trêve internationale. « Parfois, il faut regarder le tableau dans son ensemble, et en tant que groupe de joueurs, nous croyons que l’entraîneur peut aider ce club à retrouver la place qui est la sienne. Si Sir Jim partage le même avis que les joueurs, que le coach est le bon, alors c’est encore mieux d’avoir deux groupes alignés dans la même direction », a-t-il expliqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Bruno Fernandes

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Bruno Fernandes Bruno Fernandes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier