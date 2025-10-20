La statistique folle de Manchester United sous Rúben Amorim

Manchester United a, pour la première fois, enchaîné 2 victoires consécutives en Premier League depuis l’arrivée de Ruben Amorim sur le banc, en novembre 2024. Après avoir battu Sunderland lors de la 7e journée, les Red Devils ont confirmé leur regain de forme en s’imposant à Anfield face à Liverpool (1-2) ce dimanche, mettant fin à une disette de 9 ans sans succès sur le terrain des Reds. Cette série positive permet à Manchester United de grimper à la 9e place du classement, à seulement 2 points de Liverpool.

La suite après cette publicité

Le succès à Liverpool est d’autant plus significatif qu’il a été construit dès les premières secondes grâce à Bryan Mbeumo, auteur d’un but éclair à la 2e minute. Les entrées décisives de joueurs comme Harry Maguire ont scellé la victoire malgré la pression incessante des Reds en fin de match. Pour Ruben Amorim, cette première série de victoires consécutives en championnat marque une étape importante à Manchester United, preuve que son système et ses choix tactiques commencent (enfin) à porter leurs fruits.