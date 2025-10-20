Les Glasgow Rangers annoncent leur nouvel entraîneur

Depuis le début de saison, les Glasgow Rangers étaient en grande difficulté. Après avoir perdu quelques joueurs cet été, le club écossais a décidé de mettre de côté Barry Russell pour miser sur Russell Martin. Finalement, l’entraîneur anglais n’a pas eu les résultats escomptés avec six matches nuls en huit matches de championnat. Ainsi, il a été remercié ces derniers jours et les dirigeants des Rangers ont cherché un nouvel entraîneur.

Et l’heureux élu est l’Allemand Danny Röhl comme l’a indiqué le club dans un communiqué paru ce lundi : «le Rangers Football Club confirme aujourd’hui la nomination de Danny Röhl au poste d’entraîneur-chef de l’équipe première masculine. Röhl était récemment à la tête de Sheffield Wednesday et rejoint désormais les Rangers pour un contrat initial de deux ans et demi.»