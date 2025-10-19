PSG : Danilo Pereira révèle les 2 joueurs qui l’ont le plus impressionné

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, l’ancien joueur du PSG, qui évolue actuellement à Al-Ittihad, Danilo Pereira, est revenu sur les deux joueurs qui l’ont le plus impressionné lors de son passage dans la capitale. Alors qu’il a évolué avec des extraterrestres comme Messi, Neymar, Di Maria ou encore Kylian Mbappé, le Portugais de 34 a déclaré : « en premier, je le dis tous les jours : c’est Marco (Verratti). Avec le ballon, sans ballon… c’était incroyable ! La façon qu’il a aussi de parler avec les gens… C’est un milieu de terrain que je n’avais jamais vu avant, un joueur complet ».

Mais l’ancien joueur du FC Porto ne s’est pas arrêté là. En effet, il a aussi donné le nom de Warren Zaïre-Emery, qui traverse un début de saison délicat à Paris : « ensuite, je dirais Warren (Zaïre-Emery). À 16 ou 17 ans, il faisait des choses incroyables. Il joue moins depuis un moment, mais je pense qu’il a encore une marge de progression et qu’il peut aller loin. C’est un jeune très gentil que j’aime bien. » L’intéressé appréciera.