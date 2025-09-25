PSG : l’inquiétante dégringolade de Warren Zaïre-Emery

Le nouveau visage du PSG. En 2022, le Paris Saint-Germain s’est frotté les mains lorsque le jeune et prometteur Warren Zaïre-Emery a pointé le bout de son nez avec le groupe professionnel mené alors par Christophe Galtier. Précoce mais mature, le Titi formé au club a rapidement eu les projecteurs braqués sur lui. La presse s’est enflammée pour le crack et les observateurs ne tarissaient pas d’éloges sur le natif de Montreuil. Pour beaucoup, son chemin était déjà tout tracé puisqu’il a vite été présenté comme la future grande star du club. Trop vite peut-être. Utilisé à 31 reprises en 2022-23 (2 buts), il a ensuite participé à 43 rencontres toutes compétitions confondues en 2023-24 sous les ordres de Luis Enrique. Le temps pour lui de marquer 3 buts et de délivrer 7 assists. Une saison durant laquelle il a fait ses premiers pas avec l’équipe de France A à seulement 17 ans, 8 mois et 10 jours. Une première depuis 1911.

La suite après cette publicité

Le Français, apprécié pour sa fraîcheur, ses qualités physiques, son côté marathonien ou encore la verticalité dans son jeu, avait d’ailleurs marqué son premier but avec les Bleus lors de la victoire 14 à 0 face à Gibraltar. Tout allait donc pour le mieux pour le footballeur né en 2006. Mais depuis quelques mois, WZE n’affiche plus la même fraîcheur et le même niveau. L’an dernier, pour sa deuxième année pleine au sein de l’effectif francilien, il était attendu au tournant et devait confirmer. D’autant qu’il avait hérité de nouvelles responsabilités et d’un nouveau statut après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. En effet, le PSG l’a présenté comme la nouvelle tête d’affiche du club, symbolisant la formation et le côté anti-star. Mais le pari Zaïre-Emery est petit à petit en train de faire pschitt. L’an dernier, l’international tricolore a participé à 55 matches toutes compétitions confondues (3 buts, 2 assists), dont 34 en tant que titulaire.

La suite après cette publicité

Le nouveau symbole du PSG après Mbappé

Mais il a été relégué au second plan par Luis Enrique, qui a trouvé son trio magique dans l’entrejeu avec Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves. WZE, lui, est derrière eux dans la hiérarchie. Moins technique et moins tranchant que ses concurrents, il prend moins de risques avec le ballon et, offensivement, il se cache aussi un peu plus, comme s’il semblait moins sûr de lui et de ses forces. Troisième au classement des meilleurs joueurs de moins de 20 ans dans le monde ainsi que celui des footballeurs de moins de 20 ans les plus performants en 2025 établis par le CIES, le Titi de 19 ans alterne le bon et le moins bon quand Lucho fait appel à lui. Titulaire lundi soir face à l’OM (défaite 1 à 0) en l’absence de João Neves (blessé), il a de nouveau été à la peine. Cela avait déjà été le cas lors de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham où sa prestation avait été insipide.

Cette semaine, à l’Orange Vélodrome, il est passé à côté de son match. Une rencontre peu aboutie durant laquelle il n’a pas été du niveau d’un João Neves et où il a été croqué par les Marseillais (3 duels gagnés sur 9). Bousculé, il est sorti à la 73e, remplacé par Mayulu. Le Français a encore raté une occasion en or de marquer des points. Luis Enrique va devoir chercher des solutions pour relancer un joueur qui semble en perte de confiance. Il y a un mois, il avait pourtant confié compter sur le milieu. «Avoir Warren Zaïre-Emery c’est un vrai plaisir. C’est un joueur incroyable avec un comportement top. Il doit continuer à faire ce qu’il fait, chercher à jouer plus. Il a la qualité, il est et il sera un joueur très important. Dans la carrière, c’est normal d’avoir des hauts et des bas. Tu peux être à un haut niveau et jouer moins. Je lui conseille de continuer comme ça, il est ce que doit être un joueur du PSG.»

La suite après cette publicité

Le milieu est à la peine

Mais pour certains, comme Jérôme Rothen, le milieu est une véritable déception, d’autant que le PSG a misé gros sur lui. C’est ce qu’il a expliqué hier dans son émission sur RMC Sport. «Le constat est terrible, terrible pour ceux qui aiment le football français et le PSG. Il y avait de grands espoirs. Depuis l’arrivée de Luis Enrique, j’ai l’impression qu’il a régressé. En tout cas, il n’a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd’hui c’est un remplaçant.» Rothen lui a d’ailleurs conseillé de s’en aller. « À chaque fois qu’il joue, il fait des matches moyens. Parfois, ça peut passer car il est sublimé par le collectif et par les victoires. Est-ce qu’il est compatible avec Luis Enrique ? Je ne pense pas. Pour son bien, ça serait peut-être d’aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur.» WZE connaît déjà un autre entraîneur et d’autres méthodes avec Didier Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus apprécie le Parisien, qu’il a appelé régulièrement depuis ses premiers pas avec les A. Mais le mois dernier, il ne l’a pas convié au rassemblement de l’équipe de France, lui qui était pourtant là au mois de juin dernier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Ses sorties sous le maillot frappé du coq n’ont pas été transcendantes pour celui qui est un remplaçant dans l’esprit de DD. Ce dernier a toujours mis en avant la notion de groupe et avoir un élément comme WZE, jeune et qui accepte un statut de remplaçant sans broncher, est une bonne chose en plus de ses qualités de footballeur. Interrogé à son sujet, le sélectionneur a toutefois reconnu que le joueur n’est pas au mieux ces derniers mois.

La suite après cette publicité

Les critiques se font de plus en plus nombreuses

« Il n’est pas dans sa période la plus heureuse qui est liée aussi à sa blessure au mauvais moment, et il y a une concurrence au PSG avec de très bons joueurs au milieu. Il a aussi été utilisé dans une position de latéral. C’est un très jeune joueur, une carrière ce n’est jamais sans période difficile, il n’a pas perdu ses qualités, il peut moins les exprimer par le temps de jeu mais c’est un joueur sur qui je compte, qui a fait des choses avec nous, même s’il n’a pas eu énormément de temps de jeu… Oui il y a une forte concurrence au milieu, j’aurais pu citer Khephren (Thuram), Bouba (Kamara)… J’ai confiance en Warren et son potentiel, il peut avoir des périodes moins heureuses pour ensuite continuer son évolution. Ce n’est pas parce que c’est plus dur en club qu’il ne doit plus venir ici.» DD pourrait de nouveau faire appel à lui jeudi prochain au moment d’annoncer sa liste pour le rassemblement d’octobre. Il y a une place à prendre en l’absence d’Aurélien Tchouameni, suspendu.

Mais il part de très loin derrière Boubacar Kamara, Youssouf Fofana ou encore Corentin Tolisso selon L’Équipe. Décevant, Warren Zaïre-Emery (7 matches cette saison, dont 4 en tant que titulaire) ne fait pas forcément l’unanimité chez les fans des Tricolores. Certains estiment qu’il ne mérite pas d’être appelé car d’autres sont bien meilleurs et ont le niveau international. Chez certains supporters parisiens aussi, WZE est la cible des critiques sur les réseaux sociaux. «Il faut vraiment espérer que João Neves se blesse rarement parce que ce n’est pas en le remplaçant par Zaire-Emery qu’on va aller loin», a écrit l’un d’eux. Un autre a lancé : « si vous arrivez à me trouver une seule qualité à Warren Zaïre-Emery à part sa précocité je supprime mon compte.» Un dernier l’a achevé : «le match de Warren Zaïre Emery…j’espère que c’était la dernière fois de sa vie qu’il portait le maillot du PSG.» En quelques mois, le milieu a connu un infernal déclin. Mais rien n’est perdu. Il est encore jeune et il a les qualités et le talent pour inverser la tendance.