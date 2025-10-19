Sénégal : le jeune gardien Cheikh Touré décédé dans des circonstances dramatiques
C’est une terrible nouvelle que vient d’annoncer le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal ce dimanche matin. Le jeune gardien sénégalais Cheikh Touré, espoir formé à Esprit Foot Yeumbeul, a été retrouvé mort au Ghana et serait décédé dans des circonstances dramatiques. En effet, selon les informations recueillies par l’ambassade du Sénégal à Accra, il a été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds.
Le jeune gardien aurait été victime d’un groupe d’individus mal intentionnés qui lui avaient fait croire à la possibilité de passer des essais pour rejoindre un club professionnel. Ce faux projet s’est finalement transformé en enlèvement. Les ravisseurs auraient ensuite réclamé une rançon à sa famille, incapable de réunir la somme demandée. Face à cet échec, ils auraient commis l’irréparable. Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a annoncé l’ouverture d’une enquête en collaboration avec les autorités ghanéennes afin d’éclaircir les circonstances exactes de ce crime odieux. Nos pensées vont à la famille.
