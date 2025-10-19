Serie A : Nico Paz et Côme battent la Juventus

Ce dimanche après-midi, Côme recevait la Juventus au stade Giuseppe Sinigaglia, dans un duel de haut de tableau comptant pour la 7e journée de Serie A. Grâce notamment à un grand Nico Paz, les joueurs de Cesc Fàbregas ont renoué avec la victoire après deux nuls et ont infligé à la Vieille Dame sa première défaite (2-0). La rencontre n’aurait pas pu mieux démarrer pour l’équipe de Côme, qui a ouvert le score par Marc-Oliver Kempf dès la 4e minute. À la suite d’un corner joué court et d’une combinaison entre Lucas Da Cunha et Nico Paz, l’Argentin a adressé un centre enroulé du gauche vers la surface, avant que le défenseur central allemand n’apparaisse au second poteau pour conclure à bout portant. Dans une première période avare en occasions franches, Álvaro Morata (29e) et Alberto Moreno (34e) ont menacé de faire le break, mais leurs tentatives lointaines ont été stoppées par le gardien turinois Michele Di Gregorio. Côté Juventus, c’est Francisco Conceição qui s’est montré le plus en vue sur son côté droit, où il a tenté à plusieurs reprises de faire la différence par sa vitesse et ses frappes (18e, 40e), sans succès.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 15 7 +10 5 0 2 18 8 2 Naples 15 7 +5 5 0 2 12 7 3 Rome 15 7 +4 5 0 2 7 3 4 Milan 13 6 +6 4 1 1 9 3 5 Bologne 13 7 +6 4 1 2 11 5 6 Côme 12 7 +4 3 3 1 9 5 7 Juventus 12 7 +2 3 3 1 9 7 8 Atalanta 10 6 +6 2 4 0 11 5 9 Sassuolo 10 7 0 3 1 3 8 8 10 Cremonese 9 6 -1 2 3 1 7 8 11 Udinese 8 6 -3 2 2 2 6 9 12 Cagliari 8 7 -2 2 2 3 6 8 13 Torino 8 7 -7 2 2 3 6 13 14 Lazio 7 6 +3 2 1 3 10 7 15 Parme 6 7 -4 1 3 3 3 7 16 Lecce 6 7 -5 1 3 3 5 10 17 Hellas 4 7 -7 0 4 3 2 9 18 Fiorentina 3 6 -4 0 3 3 4 8 19 Genoa 3 7 -6 0 3 4 3 9 20 Pise 3 7 -7 0 3 4 3 10 Voir le classement complet

Le retour des vestiaires aurait pu aussi mal se passer que les premières minutes de la rencontre pour la Juve. À l’entrée de la surface turinoise, Mërgim Vojvoda a déclenché une frappe croisée repoussée par Di Gregorio, avant que Caqueret ne manque le cadre sur la reprise. L’ancien Lyonnais a réagi avec le sourire, tant ses chances de marquer étaient bonnes (56e). Il aura fallu attendre la 63e pour assister au premier tir cadré des visiteurs. À la réception d’un centre d’Andrea Cambiaso côté gauche, Koopmeiners a placé une tête puissante, mais Jean Butez s’est interposé avec autorité. Le talent de Nico Paz a répondu avec bien plus d’efficacité quelques minutes plus tard, à la 79e, lors d’un contre fulgurant. Lancé sur la droite, le numéro 10 des Lariani a éliminé Cambiaso d’un crochet dans la surface, avant d’enchaîner avec une superbe frappe enroulée du pied gauche. Le ballon a terminé sa course dans le petit filet. Malgré huit minutes de temps additionnel et plusieurs nouvelles tentatives cadrées, les Turinois n’ont jamais réussi à inquiéter le gardien local. Côme est 5e de Serie A. La Juventus est 6e.