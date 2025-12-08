Serie A : l’AC Milan renverse le Torino et reprend la tête

Ce lundi soir, le Torino a accueilli l’AC Milan pour le compte de la 14e journée de Serie A. Troisièmes au classement avant le coup d’envoi de la rencontre, les Rossoneri (28 points) voulaient l’emporter pour revenir à hauteur du leader Naples (31 points). De son côté, le club piémontais, qui pointe à la treizième place, ne comptait pas se laisser faire à domicile.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Torino D D N N N Milan D V V D N

Et cela a été le cas. Très rapidement, le Torino a ouvert le score dès la 10e minute par le biais de Nikola Vlasic, qui a trompé Mike Maignan sur pénalty après une main de Tomori. Puis, à la 17e, Duvan Zapata a doublé la mise (2-0). Touché, mais pas coulé, l’AC Milan a réduit l’écart d’un missile envoyé par Adrien Rabiot, qui a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs (2-1, 24e). Le score n’a pas bougé jusqu’à la pause. En deuxième période, les Lombards ont renversé le Torino grâce à un doublé de Christian Pulisic (2-3, 67e, 77e). L’Américain a offert la victoire aux siens, qui s’installent en tête du classement avec le Napoli.