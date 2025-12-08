Serie A
Serie A : Malinovskyi guide le Genoa à l’Udinese
1 min.
@Maxppp
Le Genoa poursuit sa bonne dynamique en allant s’imposer (2-1) sur la pelouse de l’Udinese. Les hommes de Daniele De Rossi ouvrent le score peu après la demi-heure grâce à un penalty parfaitement converti par Ruslan Malinovskyi (34e). Bousculée, l’Udinese réagit après la pause et revient dans la partie grâce à Piotrowski, opportuniste dans la surface pour égaliser à la 65e.
Mais le Genoa fait finalement la différence en fin de match. Brooke Norton-Cuffy, très remuant sur son côté, profite d’un ballon mal dégagé pour inscrire le but de la victoire à la 83e. Une fin de rencontre qui punit une Udinese trop passive dans les derniers instants. Le Grifone repart ainsi d’Udine avec trois points précieux.
