Serie A : Malinovskyi guide le Genoa à l’Udinese

Le Genoa poursuit sa bonne dynamique en allant s’imposer (2-1) sur la pelouse de l’Udinese. Les hommes de Daniele De Rossi ouvrent le score peu après la demi-heure grâce à un penalty parfaitement converti par Ruslan Malinovskyi (34e). Bousculée, l’Udinese réagit après la pause et revient dans la partie grâce à Piotrowski, opportuniste dans la surface pour égaliser à la 65e.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Udinese 18 14 -7 5 3 6 15 22 15 Genoa 14 14 -6 3 5 6 15 21

Mais le Genoa fait finalement la différence en fin de match. Brooke Norton-Cuffy, très remuant sur son côté, profite d’un ballon mal dégagé pour inscrire le but de la victoire à la 83e. Une fin de rencontre qui punit une Udinese trop passive dans les derniers instants. Le Grifone repart ainsi d’Udine avec trois points précieux.