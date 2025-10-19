Menu Rechercher
PSG : Ousmane Dembélé de retour dans le groupe contre le Bayer Leverkusen

Par Jordan Pardon
1 min.
Ousmane Dembélé @Elhadjiloum

Excellente nouvelle pour le PSG. Blessé depuis le match de la discorde entre l’Ukraine et la France, le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé va signer son retour sur les terrains. Selon Le Parisien, le Français fera partie de la délégation parisienne pour le déplacement au Bayer Leverkusen, mardi, en Ligue des Champions.

Le journal régional indique que le joueur de 28 ans est remis de sa blessure et désormais apte à retrouver le chemin de la compétition. Il sera probablement trop juste pour débuter la rencontre, mais devrait bel et bien entrer en cours de match. Ce sera d’ailleurs pour lui l’occasion d’étrenner son nouveau statut de Ballon d’Or.

