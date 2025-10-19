EdF : Eduardo Camavinga dit non pour jouer latéral gauche
Cinq ans après ses débuts en Bleus, Eduardo Camavinga peine encore à s’affirmer comme un véritable titulaire. Le Madrilène a souvent traîné des contretemps physiques, qui ont pu freiner sa progression, mais il a toujours l’ambition de rattraper le temps perdu en club comme en sélection. De préférence en jouant à son poste naturel : au milieu de terrain.
«Le plus important, c’est d’aider son équipe, bien sûr que tu veux aider l’équipe à ton poste, mais des fois tu dois faire le dos rond, aider l’équipe au maximum et si tu dois jouer à certaines positions pour dépanner, oui, mais sur la longue durée, non. Vous alliez poser la question du latéral gauche ? Latéral gauche, non, milieu de terrain, oui», a-t-il confié sur Téléfoot concernant l’équipe de France, et de confier son optimisme à l’idée de s’imposer à Marid. «Si je vais m’imposer ? Oui, évidemment. Je pense que je vis un rêve éveillé, je suis dans le meilleur club du monde, pas tout le monde a cette chance. Il faut profiter au maximum, je suis très heureux au Real Madrid. Ce qu’il faut pour franchir ce cap ? La santé et la régularité.»
