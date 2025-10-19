Menu Rechercher
Liga : Elche poursuit son début de saison surprise en accrochant Bilbao

Par Jordan Pardon
Elche vs Betis @Maxppp
Elche 0-0 Bilbao

Sensation de ce début de saison en Liga, Elche n’a toujours pas décidé de perdre à domicile. Juste avant la trêve, les coéquipiers du Français Léo Petrot avaient concédé leur première défaite hors de leurs bases, à Alavés, mais ils ont confirmé ce dimanche face à Bilbao que l’Estadio Manuel Martinez Valero restait une forteresse imprenable.

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 22 9 +14 7 1 1 24 10
2 Logo Real Madrid Real Madrid 21 8 +10 7 0 1 19 9
3 Logo Villarreal Villarreal 17 9 +6 5 2 2 16 10
4 Logo Atlético Atlético 16 9 +6 4 4 1 16 10
5 Logo Betis Betis 16 9 +5 4 4 1 15 10
6 Logo Espanyol Espanyol 15 9 +2 4 3 2 13 11
7 Logo Elche Elche 14 9 +2 3 5 1 11 9
8 Logo Bilbao Bilbao 14 9 0 4 2 3 9 9
9 Logo Séville Séville 13 9 +2 4 1 4 16 14
10 Logo Alavés Alavés 11 8 +1 3 2 3 9 8
11 Logo Getafe Getafe 11 8 -2 3 2 3 9 11
12 Logo Osasuna Osasuna 10 9 -2 3 1 5 7 9
13 Logo Levante Levante 8 8 -1 2 2 4 13 14
14 Logo Vallecano Vallecano 8 8 -2 2 2 4 8 10
15 Logo Valence Valence 8 8 -4 2 2 4 10 14
16 Logo Majorque Majorque 8 9 -4 2 2 5 10 14
17 Logo Celta Vigo Celta Vigo 7 9 -3 0 7 2 7 10
18 Logo Real Sociedad Real Sociedad 6 9 -5 1 3 5 7 12
19 Logo Oviedo Oviedo 6 9 -12 2 0 7 4 16
20 Logo Girona Girona 6 9 -13 1 3 5 6 19
Voir le classement complet

S’ils n’ont pas gagné, ils n’ont pas non plus pris de but face à une équipe certes, moins en forme que l’année dernière, mais qui reste quand même une équipe de Ligue des Champions (0-0). Ce résultat permet au promu de garder sa 7e place en championnat, presque au même rang que Bilbao, 8e avec 14 points également.

Pub. le - MAJ le
