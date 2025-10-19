Liga
Liga : Elche poursuit son début de saison surprise en accrochant Bilbao
Sensation de ce début de saison en Liga, Elche n’a toujours pas décidé de perdre à domicile. Juste avant la trêve, les coéquipiers du Français Léo Petrot avaient concédé leur première défaite hors de leurs bases, à Alavés, mais ils ont confirmé ce dimanche face à Bilbao que l’Estadio Manuel Martinez Valero restait une forteresse imprenable.
Classement live Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Barcelone
|22
|9
|+14
|7
|1
|1
|24
|10
|2
|Real Madrid
|21
|8
|+10
|7
|0
|1
|19
|9
|3
|Villarreal
|17
|9
|+6
|5
|2
|2
|16
|10
|4
|Atlético
|16
|9
|+6
|4
|4
|1
|16
|10
|5
|Betis
|16
|9
|+5
|4
|4
|1
|15
|10
|6
|Espanyol
|15
|9
|+2
|4
|3
|2
|13
|11
|7
|Elche
|14
|9
|+2
|3
|5
|1
|11
|9
|8
|Bilbao
|14
|9
|0
|4
|2
|3
|9
|9
|9
|Séville
|13
|9
|+2
|4
|1
|4
|16
|14
|10
|Alavés
|11
|8
|+1
|3
|2
|3
|9
|8
|11
|Getafe
|11
|8
|-2
|3
|2
|3
|9
|11
|12
|Osasuna
|10
|9
|-2
|3
|1
|5
|7
|9
|13
|Levante
|8
|8
|-1
|2
|2
|4
|13
|14
|14
|Vallecano
|8
|8
|-2
|2
|2
|4
|8
|10
|15
|Valence
|8
|8
|-4
|2
|2
|4
|10
|14
|16
|Majorque
|8
|9
|-4
|2
|2
|5
|10
|14
|17
|Celta Vigo
|7
|9
|-3
|0
|7
|2
|7
|10
|18
|Real Sociedad
|6
|9
|-5
|1
|3
|5
|7
|12
|19
|Oviedo
|6
|9
|-12
|2
|0
|7
|4
|16
|20
|Girona
|6
|9
|-13
|1
|3
|5
|6
|19
S’ils n’ont pas gagné, ils n’ont pas non plus pris de but face à une équipe certes, moins en forme que l’année dernière, mais qui reste quand même une équipe de Ligue des Champions (0-0). Ce résultat permet au promu de garder sa 7e place en championnat, presque au même rang que Bilbao, 8e avec 14 points également.
