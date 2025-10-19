Liga : Elche poursuit son début de saison surprise en accrochant Bilbao

Sensation de ce début de saison en Liga, Elche n’a toujours pas décidé de perdre à domicile. Juste avant la trêve, les coéquipiers du Français Léo Petrot avaient concédé leur première défaite hors de leurs bases, à Alavés, mais ils ont confirmé ce dimanche face à Bilbao que l’Estadio Manuel Martinez Valero restait une forteresse imprenable.

S’ils n’ont pas gagné, ils n’ont pas non plus pris de but face à une équipe certes, moins en forme que l’année dernière, mais qui reste quand même une équipe de Ligue des Champions (0-0). Ce résultat permet au promu de garder sa 7e place en championnat, presque au même rang que Bilbao, 8e avec 14 points également.