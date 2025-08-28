Menu Rechercher
Commenter 8
Exclu FM Serie A

La Ligue 1 pourrait offrir une porte de sortie à Yacine Adli

Par Sebastien Denis - Valentin Feuillette
1 min.
Yacine Adli avec l'AC Milan @Maxppp

Le dossier Yacine Adli pourrait connaître une accélération dans les derniers jours du mercato. Selon nos informations, l’AJ Auxerre et le FC Nantes étudient actuellement la faisabilité d’une arrivée sous la forme d’un prêt du milieu de terrain de l’AC Milan, en quête d’un point de chute après un été sans perspective en Lombardie. Malgré certaines informations en Italie, nous pouvons vous confirmer que le RC Lens n’est pas intéressé. De manière générale, la Ligue 1 surveille de près sa situation. Longtemps en pole, Sassuolo avait mené de longues discussions avant de se retirer provisoirement, mais un ultime retour n’est pas exclu avant la fermeture du marché lundi soir. Pour rappel, d’autres clubs italiens, comme le Hellas Vérone, avaient aussi pris des renseignements durant l’été, tandis que l’ancien joueur du PSG avait écarté les approches du Spartak Moscou et de formations qataries, privilégiant un projet sportif dans les cinq grands championnats.

La suite après cette publicité

Toujours sous contrat avec les Rossoneri jusqu’en juin 2026, Adli n’a pas participé à la préparation estivale avec le groupe pro et s’entraîne depuis plus d’un mois avec le Milano Futuro, la réserve évoluant en Serie D. Une situation délicate qui pousse Milan à activer toutes les pistes pour faciliter son départ, alors que le joueur conserve des exigences précises quant au championnat et au contexte sportif. Dans cette optique et d’après nos indiscrétions, le Torino pourrait également relancer le dossier après les échecs des pistes Gaetano Oristanio et Hans Nicolussi Caviglia, ajoutant une nouvelle option italienne dans ce mercato qui s’annonce brûlant jusqu’à son terme.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Ligue 1
Auxerre
Nantes
Torino
Sassuolo
Yacine Adli

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Auxerre Logo AJ Auxerre
Nantes Logo Nantes
Torino Logo Torino
Sassuolo Logo Sassuolo
Yacine Adli Yacine Adli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier