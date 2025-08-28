La Ligue 1 pourrait offrir une porte de sortie à Yacine Adli

Le dossier Yacine Adli pourrait connaître une accélération dans les derniers jours du mercato. Selon nos informations, l’AJ Auxerre et le FC Nantes étudient actuellement la faisabilité d’une arrivée sous la forme d’un prêt du milieu de terrain de l’AC Milan, en quête d’un point de chute après un été sans perspective en Lombardie. Malgré certaines informations en Italie, nous pouvons vous confirmer que le RC Lens n’est pas intéressé. De manière générale, la Ligue 1 surveille de près sa situation. Longtemps en pole, Sassuolo avait mené de longues discussions avant de se retirer provisoirement, mais un ultime retour n’est pas exclu avant la fermeture du marché lundi soir. Pour rappel, d’autres clubs italiens, comme le Hellas Vérone, avaient aussi pris des renseignements durant l’été, tandis que l’ancien joueur du PSG avait écarté les approches du Spartak Moscou et de formations qataries, privilégiant un projet sportif dans les cinq grands championnats.

Toujours sous contrat avec les Rossoneri jusqu’en juin 2026, Adli n’a pas participé à la préparation estivale avec le groupe pro et s’entraîne depuis plus d’un mois avec le Milano Futuro, la réserve évoluant en Serie D. Une situation délicate qui pousse Milan à activer toutes les pistes pour faciliter son départ, alors que le joueur conserve des exigences précises quant au championnat et au contexte sportif. Dans cette optique et d’après nos indiscrétions, le Torino pourrait également relancer le dossier après les échecs des pistes Gaetano Oristanio et Hans Nicolussi Caviglia, ajoutant une nouvelle option italienne dans ce mercato qui s’annonce brûlant jusqu’à son terme.