AC Milan : Yacine Adli a des prétendants au Moyen-Orient !

La saison 2024/2025 de Yacine Adli aura été celle d’un regain d’élan, sans pour autant permettre au milieu de terrain de s’imposer durablement dans les plans du Milan AC. Prêté à la Fiorentina l’été dernier, l’ancien joueur du PSG et de Bordeaux a su se rendre utile dans la rotation florentine, avec une trentaine d’apparitions toutes compétitions confondues (35 matchs, 5 buts). Utilisé à divers postes au milieu par Raffaele Palladino, Adli a démontré sa capacité à dicter le tempo dans un jeu de possession, tout en affichant une meilleure rigueur tactique. Toutefois, son irrégularité dans l’impact physique et l’intensité défensive a limité son rôle à celui d’un joueur de complément.

De retour à Milan cet été, Adli nourrissait l’espoir de pouvoir enfin convaincre le nouveau staff technique, mais l’arrivée de Massimiliano Allegri a douché ses ambitions. Le technicien italien, adepte d’un jeu plus rigoureux et direct, ne semble pas compter sur le Franco-Algérien pour la saison à venir. C’est dans ce contexte délicat, marqué par un retour sans perspective réelle et un contrat qui court jusqu’en 2026, que l’avenir d’Adli s’écrit désormais loin de San Siro. Selon nos informations, l’AC Milan est en étroite collaboration avec le joueur et son entourage pour rapidement trouver un point de chute à l’amiable.

Les pays du Golfe très actifs mais…

Yacine Adli vit un été charnière. Reversé au Milano Futuro, l’équipe réserve de l’AC Milan où l’on retrouve également Marko Lazetic, Divock Origi, Ismaël Bennacer et Devis Vasquez, pour la reprise de l’entraînement, le milieu franco-algérien a été clairement écarté par Massimiliano Allegri, le nouveau coach des Rossoneri. L’ancien Bordelais ne figure pas dans les plans de l’Italien et ne sera pas convoqué pour le stage estival avec le groupe professionnel. Une décision forte alors qu’il ne lui reste qu’une année de contrat, jusqu’en juin 2026, et qui pousse les dirigeants milanais à lui trouver rapidement une porte de sortie.

Selon nos informations, le Spartak Moscou s’est montré le plus concret en amorçant des démarches pour recruter Adli, mais ce dernier a fermement décliné toute option menant vers la Russie. En Serie A, son profil continue d’attirer : Bologne et le Torino ont coché son nom, sans qu’aucune discussion n’ait pour l’instant été entamée. En parallèle, des intérêts plus lucratifs émergent du Golfe, où plusieurs clubs d’Arabie saoudite et du Qatar se sont déjà positionnés. À 24 ans, Adli garde la main sur son avenir, mais le temps presse : le Milan souhaite accélérer son dégraissage et espère un dénouement rapide dans ce dossier.