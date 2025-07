João Pedro sort du silence et fracasse Luis Enrique et le PSG !

Triste soirée pour le Paris Saint-Germain. Alors qu’avant le match beaucoup donnaient déjà ce titre de champion du monde au club de la capitale, Chelsea a surpris tout le monde et s’est adjugée de la première édition de ce nouveau trophée organisé par la FIFA. Les Blues ont été largement supérieurs aux Parisiens dans tous les compartiments du jeu et ont pu célébrer leur sacre aux côtés de… Donald Trump.

Mais s’il y a une image que tout le monde va retenir de ce match, plus que le doublé de Cole Palmer ou la célébration des Blues avec le président étasunien, c’est la gifle de Luis Enrique à João Pedro au coup de sifflet final. « Ce qui s’est passé à la fin du match était une situation que tout le monde aurait pu éviter. J’ai essayé de séparer les joueurs ; il y avait de la tension. Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer. Je n’ai aucun problème à m’exprimer. Après le match, il y avait beaucoup de tension. Tout le monde bousculait les joueurs, à cause de la tension. J’ai vu Maresca bousculer des joueurs, et d’autres le bousculer. Ce sont des situations que nous devrions tous éviter. J’ai donc séparé les joueurs », a indiqué l’Espagnol en conférence de presse.

Le PSG, des mauvais perdants pour João Pedro

« Je suis stupide. Il est là, il me pousse, je le touche et il se jette », avait-il indiqué à des membres de son staff après l’action, comme l’ont révélé les images de DAZN. Quoi qu’il en soit, Lucho fait la une un peu partout dans le monde. Et forcément, on attendait aussi de connaître la version des faits de l’attaquant brésilien de Chelsea.

« Je suis allé protéger Andrey Santos. J’ai vu que les joueurs l’entouraient. En bon Brésilien, je suis allé protéger mon ami. Il y avait beaucoup de monde et dans tout ce bordel, j’ai été poussé. Cela fait partie du jeu. Mais ils ne savent pas perdre. Maintenant c’est le moment de célébrer », a expliqué le joueur au média brésilien Sportv. Une belle petite pique du Brésilien aux Parisiens, qui se font aussi reprendre de volée un peu partout dans les médias européens…