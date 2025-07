Chelsea - PSG : les notes du match

Les finales s’enchaînent pour le Paris Saint-Germain. Après avoir dominé le Stade de Reims (3-0) en finale de Coupe de France et l’Inter Milan (5-0) en finale de la Ligue des Champions en mai dernier, la bande de Luis Enrique défiait Chelsea ce dimanche en finale de la Coupe du monde des Clubs. Après un tournoi rondement mené, les Parisiens voulaient chercher le titre et s’organisaient dans un 4-3-3 classique avec Gianluigi Donnarumma dans les buts avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Nuno Mendes devant lui. Vitinha était épaulé par Fabian Ruiz et Joao Neves au milieu alors que Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia accompagnaient Ousmane Dembélé devant. Pour les Blues, Robert Sanchez prenait place dans les cages derrière Trevoh Chalobah, Levi Colwill et Marc Cucurella. Malo Gusto et Reece James officiaient comme pistons avec Enzo Fernandes et Moises Caicedo au milieu. Enfin, Joao Pedro était épaulé par Cole Palmer et Pedro Neto devant.

La suite après cette publicité

Et très vite, Chelsea se mettait en ordre de bataille et imposait son rythme à l’image de ce centre dangereux de Malo Gusto dans les premières minutes (6e). Juste derrière, Cole Palmer passait proche d’ouvrir le score d’une sublime frappe du pied gauche, mais il voyait son tir mourir d’un souffle à gauche des cages de Gianluigi Donnarumma (8e). Malmenés, les Parisiens reculaient dangereusement, mais avaient quelques possibilités à l’image de cette belle remise de Désiré Doué en retrait pour Achraf Hakimi où Marc Cucurella intervenait (17e). Ou sur cette tentative de Désiré Doué que Robert Sanchez repoussait d’une main ferme (19e). Juste derrière, Chelsea allait en profiter pour virer en tête. Côté droit, Malo Gusto centrait pour Cole Palmer qui ne se faisait pas prier pour débloquer la situation (1-0, 22e).

Les Parisiens terminent sur une déception

Un but qui allait faire mal à des Parisiens assez nerveux. Juste après la pause fraîcheur, le club francilien allait encore fléchir. Trouvé sur la droite devant la surface par Levi Colwill, Cole Palmer repiquait dans l’axe et allait conclure d’une sublime frappe croisée se logeant sur la gauche du but (2-0, 29e). La tête dans l’eau, le Paris Saint-Germain allait encore couler juste avant la pause. Lancé sur la droite de la surface par Cole Palmer, Joao Pedro ajustait Gianluigi Donnarumma en logeant le ballon sous la barre transversale (3-0, 44e). Mené nettement à la pause, le Paris Saint-Germain revenait des vestiaires avec de bonnes intentions. Désiré Doué était côté droit et servait Ousmane Dembélé au premier poteau. Sa frappe était toutefois détournée par un Robert Sanchez inspiré (53e).

La suite après cette publicité

Mais cela allait se compliquer derrière pour les Franciliens avec un rythme qui retombait et une formation de Chelsea qui résistait de mieux en mieux aux assauts des Parisiens. Malo Gusto s’essayait même d’une frappe lointaine qui passait nettement au-dessus du cadre (65e). Liam Delap allait ensuite mettre à contribution Gianluigi Donnarumma d’une frappe limpide vers la droite du but, mais le portier italien repoussait en corner (68e). L’attaquant anglais aurait même pu enfoncer le clou en profitant d’une intervention ratée de Lucas Beraldo, mais Gianluigi Donnarumma intervenait (80e). Le cauchemar a même continué pour les Parisiens avec l’exclusion de Joao Neves (85e). Victoire avec la manière pour Chelsea contre le Paris Saint-Germain (3-0) qui soulève ainsi la première Coupe du monde des Clubs dans son nouveau format, sa deuxième si on comptabilise celle gagnée contre Palmeiras lors de la saison 2021-2022 (2-1 après prolongations). Le Paris Saint-Germain termine sur une fausse note.

Pour vous régaler de cette première finale de Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.

La suite après cette publicité

Suivez le match Chelsea - PSG sur DAZN.

L’Homme du match

- Palmer (8,5) : leader technique habituel du club londonien, Cole Palmer est très bien rentré dans son match à l’image de ses coéquipiers, il a notamment failli ouvrir le score sur une frappe lourde à la 8e minute, finalement hors cadre. Le nouveau numéro 10 des Blues a ouvert le score sur une frappe clinique de l’intérieur du pied qui termine dans le petit filet, imparable pour Donnarumma, (1-0 ; 21e). Pratiquement dix minutes plus tard, Cole Palmer a doublé la mise sur un but pratiquement identique au premier, (2-0 ; 30e). Comme si ces deux premiers buts n’avaient pas suffi, il a offert un magnifique ballon pour João Pedro, synonyme de passe décisive juste avant la mi-temps.

La suite après cette publicité

Chelsea

- Sanchez (7,5): après un début de match maîtrisé par les Blues, l’Espagnol n’a rien eu à faire jusqu’à la 18e minute où il s’est rapidement jeté au sol afin de capter la frappe du pied gauche de Désiré Doué. Le gardien de Chelsea a réalisé une sortie à la Manuel Neuer en sortant à toute vitesse de sa surface et en stoppant l’occasion parisienne (41e). Pour permettre à son équipe de rentrer au vestiaire à 3-0 il a dû s’imposer, assez facilement, sur une reprise de la tête de Neves. Il a aussi réalisé un arrêt incroyable sur une frappe à bout portant de Dembélé à la 52e minute. Il a de nouveau sauvé les siens à la 60e. Un match quasiment parfait pour lui.

- Gusto (7) : titulaire au poste de latéral droit, l’ancien lyonnais a été très actif en début de première période en combinant à plusieurs reprises avec Cole Palmer. Et à la 21e minute, ça n’a pas manqué, il a réalisé une super passe décisive pour Cole Palmer. Le natif de Décines dans le 69 a été le troisième joueur de Chelsea à être averti pour une faute grossière sur Kvara (41e). Dès l’entame de la seconde période, le Français à continuer à mettre en difficulté Kvaratskhelia. Barcola est rentré mais aura été invisible tant Gusto a été solide défensivement.

- Chalobah (6,5) : solide depuis son retour de prêt en janvier, le défenseur d’1m90 n’a pratiquement rien eu à faire en première période et a très bien maîtrisé les phases offensives du PSG. Le défenseur a été très peu sollicité tout au long de cette rencontre, l’attaque parisienne lui a facilité la tâche. Globalement, Chalobah aura été très rassurant, tout comme son compère en défense centrale. Cette défense axiale devrait être la même la saison prochaine tellement elle a été rassurante face au Champion d’Europe.

- Colwill (7) : de retour de suspension, Colwill a repris sa place en défense centrale au détriment de Tosin Adarabioyo. Très adroit balle au pied, le défenseur anglais a réalisé une superbe ouverture pour Palmer qui s’est finalement transformé en passe décisive à la 30e minute. Le défenseur polyvalent a écopé d’un avertissement en fin de match, à la 82e minute. La suite de son match a été très sérieux, il a réalisé une prestation propre et il est resté debout lors de ses différents duels avec Dembélé. Une rencontre réussie, tout comme Chalobah.

- Cucurella (6) : le champion d’Europe 2024 a été très discret en première période, le jeu a bien plus penché à droite avec la prise de son couloir de Malo Gusto. L’Espagnol a bien contenu Doué sur son côté. Toujours aussi vicieux sur un terrain de football, Marc Cucurella a réussi à rendre fou Neves après une grosse altercation entre les deux joueurs à la 76e. Tout au long de cette finale, le duel entre les deux hommes a été insoutenable : après s’être fait tirer les cheveux par le Portugais (carton rouge), Cucurella aura finalement gagné son duel.

- Caicedo (8) : positionné en tant que sentinelle avec comme objectif principal de faire bouger physiquement les milieux parisiens, Caicedo a récupéré beaucoup de ballons dans le premier quart d’heure. C’est sûrement l’homme qui ressort du lot avec Cole Palmer tellement il a été un poison pour Vitinha et Neves, ce qui est très peu arrivé cette saison. L’Équatorien a écopé d’un carton jaune à la 34e minute pour un tacle jugé trop fort sur Vitinha. Il a récupéré le brassard de capitaine après la sortie de Reece James et aura été à l’image de son équipe : solide. Un match référence pour le milieu de Chelsea.

- James (6,5) : le capitaine de Chelsea a été basculé au milieu de terrain, c’est effectivement Malo Gusto qui occupe le couloir droit. Et au poste de sentinelle, au côté de Caicedo, Reece James a été très solide comme l’ensemble de son équipe. Reece James aura joué assez haut sur le terrain, et aura réussi à mettre en difficulté Fabian Ruiz tout au long de la rencontre. Le capitaine du soir a été remplacé par Dewsbury-Hall à la 77e, pour densifier l’entrejeu.

- Fernandez (5,5) : le champion du Monde 2022 a été plus en difficulté que ses camarades du milieu de terrain, à l’image de sa passe complètement ratée dans la surface de réparation parisienne (16e). Très important pour calmer le jeu et poser le pied sur le cuir, il a laissé Cole Palmer gérer le rythme des Blues. Le milieu argentin a été en dessous par rapport à ses coéquipiers, et est finalement remplacé par Andrey Santos à la 61e minute. L’ancien milieu de Strasbourg est entré avec un profil différent, moins adroit techniquement, mais plus à l’aise qu’Enzo Fernández sur le plan défensif.

- Palmer (8,5) : voir ci-dessus

- João Pedro (7) : celui qui a qualifié à lui tout seul les Blues en finale en inscrivant un magnifique doublé contre Fluminense. L’ancien joueur de Brighton a triplé la mise en réalisant un super ballon piqué sur une passe de Palmer trompant Donnarumma (3-0 ; 44e). C’est donc son troisième but dans la compétition. En seconde période, l’attaquant brésilien a mis en difficulté athlétiquement Beraldo, qui remplace Pacho suspendu. La pépite formée à Flumiense a été remplacé par Liam Delap à la 67e, son concurrent direct au poste de numéro 9. L’Anglais a directement eu l’occasion d’agrandir l’écart sur belle frappe, mais le gardien du PSG s’est très bien interposé. Delap aurait pu enfoncer le clou pour Chelsea après une erreur grossière de Beraldo, mais il a manqué son face à face contre Donnarumma.

- Pedro Neto (5,5) : préféré à Christopher Nkunku sur le couloir gauche, le Portugais est resté très discret en première période, il a été averti par l’arbitre à la 34e minute. Malgré une entame de match compliqué, le Marocain du PSG a réussi à stopper les courses de Neto, ce qui a poussé Chelsea à orienter le jeu côté droit. Pedro Neto a beaucoup défendu en seconde période, notamment sur les phases offensives de Désiré Doué, il a d’ailleurs été coupable d’une faute d’anti-jeu sur le prodige français à la 66e minute. Le Portugais aura été globalement en dessous de ses coéquipiers, et a été remplacé par Nkunku à la 78e minute.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (4) : une soirée bien difficile pour le portier italien, qui a été trompé de la même manière sur les deux buts signée Cole Palmer. Avant de manquer sa sortie et se faire prendre par un piqué de Joao Pedro. En seconde période, il a réalisé une grosse parade pour éviter un naufrage devant Delap (69e).

- Hakimi (4) : s’il n’a pas autant souffert que Nuno Mendes sur le plan défensif, le Marocain s’est longuement frotté à Cucurella, imparable sur son côté. Sur le plan offensif, il a tenté de produire quelques occasions offensives, mais n’a été que très peu en réussite (45e+3). Avant de disparaître en seconde période et se faire remplacer par Ramos (73e).

- Marquinhos (3) : sans Pacho, le capitaine parisien a clairement manqué de repères dans son placement. Dès le début du match, il n’a pas semblé en confiance face aux attaques des Blues et n’est pas exempt de tout reproche sur le deuxième but de Palmer. Il se manque ensuite complètement sur le troisième. Le capitaine d’une défense en perdition ce dimanche soir…

- Beraldo (2) : un calvaire. Voilà ce qu’a vécu le défenseur brésilien durant toute la première période. Déjà fautif sur le premier but après un tacle entièrement manqué, il se place ensuite très mal sur le troisième but signé Pedro. De plus, il n’était pas loin d’offrir un penalty sur un nouveau duel manqué avec Joao Pedro (53e) et s’est vraiment loupé en offrant une occasion pour Delap (80e).

- Nuno Mendes (2,5) : voilà une performance bien en deçà de ce qu’a réalisé le Portugais cette saison. Dépassé défensivement, il a été le premier fautif sur le deuxième but encaissé, en manquant absolument son duel devant Palmer. Il a d’ailleurs eu beaucoup de mal à contenir les montées de l’Anglais et de Gusto, qui ont été intenables. Offensivement, ses montées n’ont rien donné.

- Neves (3,5) : même constat que pour Ruiz. Mais le Portugais a tout de même réussi à offrir quelques passes clés à Doué et Kvaratskhelia, qui n’ont rien donné. Mais il a failli tromper Sanchez en réussissant à caler une petite tête dans la surface adverse (45e+3). Mais lui aussi a fait part de sa frustration et a été expulsé après avoir tiré la tignasse de Cucurella (87e).

- Vitinha (3) : c’est tout le milieu de terrain parisien qui a sombré ce dimanche soir. En retard, sous pression et même dépassé techniquement, Vitinha s’est manqué et a même été pris par Palmer sur le premier but encaissé. Il s’est également frotté à Sanchez en seconde période, à vingt mètres. Un match à oublier pour le milieu parisien, si important cette saison.

- Ruiz (2,5) : une belle percée vers l’avant pour la première occasion parisienne (16e), mais l’Espagnol n’a ensuite pas eu l’impact de ces derniers mois. Pris au piège par le milieu des Blues, il a été complètement dépassé et même en retard sur les occasions adverses. Au point d’être fautif sur les buts du 2 et du 3-0. Et cela s’est vu sur son visage, puisqu’il a perdu ses nerfs en seconde période. Remplacé par Zaïre-Emery (73e).

- Doué (3,5) : il a d’abord testé Sanchez, sans succès (18e). Ensuite, il fait le mauvais choix en tentant de trouver Hakimi, sans succès (34e). Une belle percée sur son côté pour trouver Dembélé en seconde mi-temps (52e), mais lui non plus n’a rien pu faire et a été pris par Cucurella.

- Dembélé (3) : c’est une finale bien compliquée qu’a dû disputer le candidat au Ballon d’Or. Esseulé, il a touché 44 ballons, mais sans vraiment se montrer dangereux. Et sur la seule occasion franche qu’il a eu, il a été écœuré par l’héroïque Sanchez (57e). Il n’y a pas vraiment d’autre chose à dire de plus, sachant qu’il a été parfaitement pris par la défense londonienne tout au long du match.

- Kvaratskhelia (3) : un joli geste technique (40e), puis rien d’autre en première période. Mais il s’est offert une superbe occasion solitaire, arrêtée par Sanchez (47e). Sur ce match-là, il n’a rien pu faire. Souvent pris à deux et par un très bon Gusto, le virevoltant ailier géorgien n’a touché que 23 ballons, sans pouvoir se créer une deuxième occasion franche. Remplacé par Barcola (60e).