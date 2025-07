Real Madrid : une offre de 90 M€ arrive pour Rodrygo

Le Real Madrid ne chôme pas. Alors que les joueurs profitent de quelques jours de congés avant la reprise fixée au 4 août prochain, les dirigeants sont sur tous les fronts. Ils continuent de scruter le marché, mais ne feront pas de folie. Ce, même si Xabi Alonso a fait savoir qu’il souhaite l’arrivée d’un milieu de terrain défensif et éventuellement d’un défenseur central supplémentaire. Dans le sens des départs, c’est surtout le cas Rodrygo qui occupe l’esprit des têtes pensantes madrilènes.

Précieux pour la Casa Blanca ces dernières saisons sous les ordres de Carlo Ancelotti, l’international auriverde a été désigné comme la star qui sera sacrifiée cet été. Et même si la porte ne semble pas totalement fermée pour Vinicius Jr, c’est Rodrygo qui est bien le plus près de s’en aller. Ce qui a mis en état d’alerte quelques écuries. Nous vous avons expliqué sur notre site que Liverpool est entré en scène et a échangé avec la garde rapprochée du joueur de 24 ans, qui donne sa préférence à la Premier League. Mais ce lundi, AS assure que les Reds, qui ont pour objectif de recruter Alexander Isak, laissent ce dossier de côté pour le moment.

Tottenham prépare son offre en coulisses

De son côté, Chelsea, qui aurait pu l’accueillir, est en train de tenter le coup Xavi Simons. Arsenal, qui va signer un gros chèque pour Viktor Gyökeres, est intéressé mais n’a pas totalement les mains libres. Tout cela profite à Tottenham, qui est aussi sur le coup. Et d’après AS, les Spurs ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ainsi, le club anglais a demandé l’autorisation au Real Madrid afin de s’entretenir directement avec le joueur. Les deux écuries européennes entretiennent d’excellentes relations, notamment depuis les transferts de Luka Modric et Gareth Bale. Mais le club londonien ne compte pas faire des folies.

Le média ibérique explique que Daniel Levy, le président des Spurs qui est réputé pour être dur en affaires, a déjà posé ses conditions. En effet, il est prêt à mettre 90 M€ sur la table, sachant que le Real Madrid demandait initialement 100 M€. Mais le joueur devra accepter un salaire moins important. Si le Brésilien, qui réclame plus de 10 M€ nets par an, refuse, alors les Anglais proposeront moins d’argent aux Merengues. Tottenham, qui veut faire de l’attaquant la star de son projet, ne compte pas céder à toutes les exigences de Madrid et du joueur. Mais l’idée est qu’il vienne prendre le siège laissé vacant par Heung-min Son, qui devrait signer au LAFC. Rodrygo, qui veut avoir le dernier mot concernant son avenir, n’est pas intéressé nous a-t-on fait savoir. Il reste à connaître la position du Real Madrid.