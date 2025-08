Tottenham a choisi un remplaçant de luxe pour oublier Heung-min Son !

« Je suis arrivé dans le nord de Londres quand j’étais un enfant. Je ne parlais pas anglais. Je quitte ce club comme un jeune homme, a-t-il confié cette nuit dans son pays de naissance, la Corée du Sud, où Tottenham est actuellement en tournée. Merci à tous les supporters des Spurs qui m’ont donné tant d’amour. C’est la décision la plus difficile que j’ai prise dans ma carrière. La raison principale est que j’ai accompli tout ce que je pouvais à Tottenham. Je quitte ce club comme un homme vraiment fier. J’ai maintenant besoin d’un nouvel environnement pour relever un nouveau défi ». En fin de semaine dernière, Heung-min Son annonçait son départ de Tottenham.

C’est donc la fin d’une ère à Tottenham. Après dix saisons de bons et loyaux services et 213 buts inscrits en 543 rencontres toutes compétitions confondues, devenant un des plus grands joueurs de l’histoire des Spurs et un top joueur de Premier League, Heung-min Son va faire ses valises. L’attaquant coréen va ainsi rejoindre le Los Angeles FC pour un montant d’environ 20 millions d’euros, devenant au passage la recrue la plus chère de l’histoire de la Major League Soccer.

Une piste XXL

Et pour remplacer son franchise player depuis tant d’années, lui qui sortait encore d’une saison à 7 buts et 9 passes décisives en 30 rencontres de Premier League, le président des Spurs Daniel Levy voit les choses en grand. Comme l’indique AS, le patron de l’écurie londonienne souhaite remplacer le Coréen par Rodrygo Goes (Real Madrid). L’intérêt de Tottenham pour le Brésilien avait déjà fuité dans les médias ces derniers temps, mais avec le départ de Son, Tottenham va lancer les grandes manœuvres.

Même si le joueur formé à Santos aurait plutôt l’intention de rester à Madrid, Tottenham va avoir de sacrés arguments financiers pour tenter de le convaincre. Les Spurs devraient aussi pouvoir s’aligner sur les exigences du Real Madrid, qui réclame une somme environnant les 100 millions d’euros pour le joueur de 24 ans, qui n’est pas vraiment en odeur de sainteté auprès de l’opinion publique madrilène. Affaire à suivre…