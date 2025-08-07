MLS
LAFC : grosse boulette lors de la présentation de Heung-min Son
Moment de gêne à Los Angeles. Lors de la présentation de la nouvelle star de LA, Heung-min Son, une élue locale a confondu la star sud-coréenne avec un joueur américain. « Quand la Coupe du monde arrivera, on attend une victoire ici à Los Angeles pour les États-Unis. On est là pour vous soutenir, » a-t-elle déclaré face à un Son visiblement amusé, mais surpris.
Telegraph Football @TeleFootball – 11:02
🇺🇸🇰🇷 US politician mistakes Son Heung-min for an AmericanVoir sur X
“When the World Cup comes, we are expecting a win here in LA for the USA. We are here to support you to get that done”
L’ex-attaquant de Tottenham, capitaine de la sélection sud-coréenne, arrive à LA après dix années du côté de Tottenham, en Premier League. La séquence, rapidement virale sur les réseaux sociaux, a provoqué un flot de réactions entre moqueries et malaise, rappelant qu’il vaut mieux réviser ses fiches avant de prendre la parole.
