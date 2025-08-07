Menu Rechercher
Commenter 21
Liga

Le Real Madrid continue de boycotter le Ballon d’Or

Par Jordan Pardon
1 min.
Florentino Perez @Maxppp

Un an après le coup de théâtre du Châtelet, l’amertume flotte toujours dans l’air à Madrid. L’année dernière, la délégation espagnole avait décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d’Or, après avoir pris connaissance des résultats et donc de la défaite de Vinicius Junior face à Rodri. Comme le souligne le média espagnol El Desmarque, le club n’a visiblement pas changé de fusil d’épaule depuis.

La suite après cette publicité
Ballon d'Or
Here are the 2025 Ballon d'Or nominees!

#ballondor
Voir sur X

Ce jeudi, France Football a en effet dévoilé les noms des 30 nommés pour le Ballon d’Or masculin 2025. Une liste dans laquelle figurent trois joueurs du Real Madrid, à savoir Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Le club espagnol est également bien représenté dans d’autres catégories, comme celle du Trophée Kopa avec les présences de Dean Huijsen et Linda Caicedo, mais aussi du Trophée Yachine (Courtois) et du Ballon d’Or féminin (Caroline Weir (Ballon d’Or). Pourtant, le Real Madrid n’a communiqué nulle part pour féliciter ses joueurs et joueuses, comme l’est la tradition. Un silence qui dit beaucoup de choses…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé
Vinícius Júnior
Jude Bellingham

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
Jude Bellingham Jude Bellingham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier