Le Real Madrid continue de boycotter le Ballon d’Or

Un an après le coup de théâtre du Châtelet, l’amertume flotte toujours dans l’air à Madrid. L’année dernière, la délégation espagnole avait décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d’Or, après avoir pris connaissance des résultats et donc de la défaite de Vinicius Junior face à Rodri. Comme le souligne le média espagnol El Desmarque, le club n’a visiblement pas changé de fusil d’épaule depuis.

Ce jeudi, France Football a en effet dévoilé les noms des 30 nommés pour le Ballon d’Or masculin 2025. Une liste dans laquelle figurent trois joueurs du Real Madrid, à savoir Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Le club espagnol est également bien représenté dans d’autres catégories, comme celle du Trophée Kopa avec les présences de Dean Huijsen et Linda Caicedo, mais aussi du Trophée Yachine (Courtois) et du Ballon d’Or féminin (Caroline Weir (Ballon d’Or). Pourtant, le Real Madrid n’a communiqué nulle part pour féliciter ses joueurs et joueuses, comme l’est la tradition. Un silence qui dit beaucoup de choses…