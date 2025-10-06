Monaco : Thiago Motta également supervisé

Les jours d’Adi Hütter à l’AS Monaco sont comptés. Auteur d’un début de saison poussif en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le club monégasque réfléchit à mettre un terme à sa collaboration avec l’entraîneur autrichien. Si le nom d’Edin Terzić est apparu ce lundi matin pour lui succéder, un autre nom vient d’être évoqué.

D’après le journaliste espagnol [Matteo Moretto](), Thiago Motta est également suivi par le board de Monaco pour prendre la succession d’Hütter. Pour rappel, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain est sans contrat depuis son licenciement à la Juventus en mars dernier. Avant Turin, Motta avait entraîné le Genoa (octobre 2019-décembre 2019), la Spezia (juillet 2021-juin 2022) et Bologne (septembre 2022-juin 2024).