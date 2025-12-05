L’aventure de Jesse Lingard au FC Séoul est terminée

Depuis 2024, Jesse Lingard a quitté son Angleterre natale pour rejoindre le FC Séoul. Une aventure unique pour le milieu offensif de 32 ans qui s’est régalé durant ses deux saisons en Corée du Sud. Pourtant, l’aventure va s’achever dans les prochains jours. En effet, dans un communiqué paru ce vendredi, le FC Séoul a annoncé que l’ancien de Manchester United va quitter le club le 10 décembre prochain après deux saisons de bons et loyaux services.

«Le FC Séoul souhaite exprimer son infini respect et sa profonde gratitude à Lingard, qui a toujours tout donné pour l’équipe tout en réécrivant l’histoire de la K League et du club, et lui apportera également tout son soutien pour sa décision, mûrement réfléchie, et pour ce nouveau défi. Lingard portera l’uniforme rouge et noir du FC Séoul lors de leur dernier match contre Melbourne, comptant pour la 6e phase de la Ligue ACLE, qui se déroulera au stade de la Coupe du monde de Séoul le mercredi 10 décembre.»