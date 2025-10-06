Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le quatrième bilan de la saison du classement des top buteurs européens.. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Et en première position, Harry Kane conserve la tête. Auteur d’un nouveau but contre l’Eintracht Francfort (3-0), l’attaquant anglais comptabilise désormais 11 buts en 6 matches.

La suite après cette publicité

Juste derrière lui, la concurrence avance à vive allure. En effet, Erling Haaland conserve sa deuxième place avec 9 buts en 7 matches. Le buteur norvégien a inscrit le but de la victoire pour Manchester City contre Brentford (1-0). Enfin le podium est complété par Kylian Mbappé avec ses 9 buts en 8 matches. Le buteur français du Real Madrid s’est offert un nouveau pion ce samedi lors du succès 3-1 des Merengues contre Villarreal.

Antoine Semenyo fait son apparition

Aleksey Batrakov arrive en quatrième position avec 9 buts en 11 matches. Le milieu offensif russe s’est offert un nouveau pion lors de la victoire 5-3 de son équipe contre le Dynamo Moscou (5-3). Ayase Ueda suit en cinquième position grâce à son doublé contre Utrecht (3-2). Le buteur japonais comptabilise 8 buts en 8 matches. Mirlind Daku arrive sixième avec 8 buts en 11 matches. Il n’a pas marqué avec le Rubin Kazan contre le Krylia Sovetov (2-0). Antoine Semenyo suit grâce à ses bonnes performances avec Bournemouth. Vendredi contre Fulham (3-1), il a marqué un doublé et affiche 8 buts en 11 matches. Contre Grazer AK (3-1), Markus Pink a marqué avec Wolfsberger et affiche 6 buts en 8 matches.

La suite après cette publicité

Christopher Ibayi a lui marqué avec Thoune contre St Gall (2-1) et pointe au neuvième rang. A la dixième place, Julian Alvarez et Clayton arrivent à égalité. Le premier est resté muet contre le Celta de Vigo avec l’Atlético de Madrid (1-1). Le second a marqué avec Rio Ave contre Tondela (3-0). Petar Ratkov (Red Bull Salzbourg), Brayan Gil (Baltika Kaliningrad), Dmitriy Vorobyov (Lokomotiv Moscou), Maksim Glushenkov (Zenit), Paul Onuachu (Trabzonspor), Luis Suarez (Sporting CP), Pablo (Gil Vicente) et Jesus Andres Ramirez (Nacional) échouent aux portes du top 10 avec 6 réalisations également.

Brynjólfur Willumsson (Groningue), Ansu Fati (AS Monaco), Joaquin Panichelli (Strasbourg), Vinicius Junior (Real Madrid), Etta Eyong (Levante), Alessandro Vogt (Saint-Gall), Wout Weghorst (Ajax Amsterdam), Chris Bedia (Young Boys de Berne), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Vangelis Pavlidis (Benfica), Guilherme Schettine (Moreirense), Samu Aghehowa (FC Porto), Ivan Dolcek (Dundee United), Mauro Icardi (Galatasaray), Rafa Silva (Besiktas), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Can Uzun (Eintracht Francfort), Luis Diaz (Bayern Munich) Vadim Rakov (Krylya Sovetov), Valentino Müller (WSG Tirol), Jhon Cordoba (FK Krasnodar) et Juan Manuel Boselli (Pari NN) suivent avec 5 buts marqués.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens