Chelsea : l’étrange rumeur qui emmène Mykhaïlo Mudryk à Strasbourg…

Grand talent du football ukrainien, Mykhaïlo Mudryk (24 ans) connaît un vrai coup d’arrêt dans sa carrière. L’ailier gauche révélé au Shakhtar Donetsk avait d’ailleurs débarqué à Chelsea à l’hiver 2023 pour 70 millions d’euros hors bonus. Un transfert pouvant atteindre les 100 millions d’euros qu’il a eu du mal à rentabiliser puisque son aventure avec les Blues était assez mitigée (10 buts et 11 passes décisives en 73 matches). Le natif de Krasnograd a vu sa situation se compliquer il y a un an. Alors que son dernier match remonte au 28 novembre 2024 contre Heidenheim (2-0) où il avait marqué, l’ailier ukrainien a ensuite été suspendu pour dopage.

Contrôlé positif au meldonium, un produit utilisé pour soigner les angines et les cardiopathies mais qui est considéré comme un agent dopant, car il accroît la vascularisation du muscle cardiaque, Mykhaïlo Mudryk a vécu une situation similaire à la joueuse de tennis Maria Sharapova suspendue en 2016 pour avoir utilisé le même produit. Suspendu en décembre 2024 à titre conservatoire, il encourait jusqu’à quatre ans de suspension soit jusqu’en décembre 2028. Cependant, la situation pourrait évoluer. En effet, il pourrait voir sa suspension être levée au 17 janvier 2026. Ce qui pourrait lui permettre de retrouver les terrains pour la fin de saison. Pour le moment la situation reste néanmoins en suspens pour le joueur qui attend une décision officielle.

Séville sur les rangs, Strasbourg plane sur le dossier

Cela n’empêche pas certains clubs à se montrer prêt à l’accueillir pour le relancer. Ainsi, d’après les informations de «La Gran Jugada», une émission espagnole sur Canal Sur Radio, le Séville FC est à l’affût. Le club andalou aurait d’ailleurs déjà pris la température pour se placer en vue d’un possible prêt hivernal. En proie à des difficultés offensives (20 buts marqués en 15 matches), l’équipe coachée par Matías Almeyda espère ainsi apporter une touche percutante et technique à son attaque. Un dossier toutefois difficile, car il dépend de la levée de la sanction de Mykhaïlo Mudryk, d’une prise en charge d’une partie du salaire du joueur qui touche environ 4,3M€ nets et surtout de la concurrence que représente Strasbourg.

Le club alsacien détenu par BlueCo fait très peur aux Andalous puisque la proximité entre Strasbourg et Chelsea pourrait donner l’avantage à l’équipe de Liam Rosenior. Les Strasbourgeois ne pourront toutefois pas le faire venir en prêt, car Mamadou Sarr, Mike Penders et Kendry Paez ont déjà été prêtés par Chelsea et le club anglais ne pourra pas utiliser cette formule. Cependant, une vente sèche et dans le cadre d’un potentiel échange pourrait rendre l’opération possible. Ainsi, Chelsea pourrait être disposé de se séparer de Mykhaïlo Mudryk définitivement ou avec une possibilité de rachat et de le laisser partir en France en échange de Valentin Barco qui plait beaucoup aux pensionnaires de Stamford Bridge. Un dossier toutefois très hypothétique à ce stade, puisque rien n’évoluera tant que la sanction de Mykhaïlo Mudryk ne sera pas levée.