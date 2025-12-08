Liverpool : la sortie honteuse de Mohamed Salah choque l’Angleterre

Qu’il est dur d’assister au déclin d’un grand joueur. Alors, imaginez le vivre… Mohamed Salah est comme tous les autres passés par là avant lui, il n’accepte pas d’être moins décisif, moins impactant, et donc moins indispensable aux yeux de son coach. Il a rongé son frein trois matches d’affilée sur le banc de touche, dont deux sans même entrer en jeu. Puis, il a dégoupillé après le match nul face à Leeds (3-3). Un joueur qui n’a pas mis les pieds sur le terrain qui s’avance en zone mixte, c’est l’assurance d’un carnage médiatique. « Il ne s’était jamais adressé aussi longtemps à la presse écrite britannique en plus de huit ans de carrière à Liverpool », ajoute The Athletic.

Le timing ne l’honore pas

Sa sortie au lance-flammes a embrasé la presse anglaise, les supporters de Liverpool, et probablement la direction des Reds. Pour The Times, « Liverpool est trop malin pour garder Mo Salah : il est temps de le vendre. La décision calculée de l’Égyptien de saper l’autorité d’Arne Slot en pleine crise, et son efficacité déclinante devant le but, facilitent la tâche des propriétaires de Liverpool ». Soit probablement l’effet inverse recherché par Salah, qui se voit comme la victime expiatoire d’un coach qui a perdu son vestiaire et toute cohérence tactique.

« Comme si les champions de Premier League n’avaient pas assez de problèmes après un piètre résultat de seulement huit points sur les 30 derniers possibles, une guerre civile fait maintenant rage entre l’un des plus grands joueurs de l’illustre histoire du club et un entraîneur qui lutte pour sauver son poste après une chute alarmante des résultats », expose The Athletic, qui tacle sévèrement Salah en le taxant « d’égoïste et irrespectueux. Cela ne fait qu’ajouter à la négativité qui pèse sur le club à un moment difficile. Étant donné qu’il part pour la Coupe d’Afrique des Nations le week-end prochain, aurait-il vraiment été si difficile de faire bonne figure et de supporter sa situation jusque-là plutôt que d’étaler tous ces problèmes en public ? »

Ce n’est plus le même Salah

La saison passée, Salah s’arrêtait régulièrement devant la presse pour évoquer son avenir, alors que la prolongation de contrat tardait à se concrétiser. Il mettait la pression sur sa direction, profitant de son état de forme spectaculaire et de son impact incroyable sur la saison des Reds (34 buts et 23 passes décisives). Le board a finalement décidé de le prolonger de deux ans, malgré les 33 ans du joueur, mis sous pression par le battage médiatique et l’envie des supporters de profiter encore un peu de son génial Égyptien. Mais depuis, c’est un autre Salah que l’on voit errer sur la pelouse d’Anfield (cinq buts et trois passes décisives en 19 apparitions toutes compétitions confondues). Sans inspiration, sans motivation, presque déconnecté de ses nouveaux partenaires, qu’il semble ne pas vouloir découvrir.

« J’ai tellement donné à ce club. Je ne devrais pas avoir à me battre chaque jour pour ma place, car je l’ai méritée », a déclaré Salah après Leeds. Mais il devrait pourtant savoir que c’est la dure loi du football, il n’y a jamais rien d’acquis, chaque saison est une nouvelle histoire. « Il a trop souvent été en retrait des matchs. Il s’est montré peu dangereux offensivement et ses adversaires ont exploité à plusieurs reprises l’espace derrière lui, car il ne redescend pas pour épauler son latéral droit en défense », rappelle The Athletic pour donner tort à Salah. Qui après avoir tout fait pour prolonger son contrat a désormais de grandes chances de quitter Liverpool par la petite porte en janvier prochain.