Real Madrid : Kylian Mbappé est blessé

Dimanche soir, le Real Madrid a perdu la rencontre face au Celta de Vigo (0-2). Kylian Mbappé (26 ans) n’a pas pu sauver les siens cette fois-ci. Le Français s’est d’ailleurs blessé en première mi-temps.

La suite après cette publicité

AS révèle que l’ancien joueur du PSG souffre d’une fracture de l’annulaire gauche après une mauvaise chute hier soir. Malgré une forte douleur, le capitaine des Bleus a serré les dents et a continué à jouer. Il continuera de souffrir en silence puisqu’il jouera bien la rencontre face à Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions selon le média espagnol. Malgré une gêne importante, il veut être présent sur le terrain.

La suite après cette publicité

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.