Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé est blessé

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mbappé lors du match Liverpool-Real Madrid @Maxppp
Dimanche soir, le Real Madrid a perdu la rencontre face au Celta de Vigo (0-2). Kylian Mbappé (26 ans) n’a pas pu sauver les siens cette fois-ci. Le Français s’est d’ailleurs blessé en première mi-temps.

AS révèle que l’ancien joueur du PSG souffre d’une fracture de l’annulaire gauche après une mauvaise chute hier soir. Malgré une forte douleur, le capitaine des Bleus a serré les dents et a continué à jouer. Il continuera de souffrir en silence puisqu’il jouera bien la rencontre face à Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions selon le média espagnol. Malgré une gêne importante, il veut être présent sur le terrain.

Pub. le - MAJ le
