Menu Rechercher
Commenter
Officiel Serie A

Giovanni Simeone signe au Torino

Par Maxime Barbaud
1 min.
Giovanni Simeone @Maxppp

C’était une information Foot Mercato et c’est maintenant officiel. Comme nous vous le rapportions en début de semaine, Giovanni Simeone a signé en faveur du Torino. L’attaquant de 30 ans en prêt avec obligation d’achat estimé à 6 M€, plus 1 M€ de bonus. Il a signé un contrat de trois saisons, plus une en option.

La suite après cette publicité
Torino Football Club
Benvenuto, Cholito 🐂🇦🇷
Voir sur X

«Le Torino a le plaisir d’annoncer qu’il a acquis les droits sportifs de Giovanni Pablo Simeone depuis Naples, en prêt avec obligation d’achat si certaines conditions sont remplies. Il a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028, avec une option pour la saison suivante», confirme le communiqué des Granata.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Torino
Naples
Giovanni Simeone

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Torino Logo Torino
Naples Logo SSC Naples
Giovanni Simeone Giovanni Simeone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier