Serie A
Giovanni Simeone signe au Torino
1 min.
@Maxppp
C’était une information Foot Mercato et c’est maintenant officiel. Comme nous vous le rapportions en début de semaine, Giovanni Simeone a signé en faveur du Torino. L’attaquant de 30 ans en prêt avec obligation d’achat estimé à 6 M€, plus 1 M€ de bonus. Il a signé un contrat de trois saisons, plus une en option.
La suite après cette publicité
«Le Torino a le plaisir d’annoncer qu’il a acquis les droits sportifs de Giovanni Pablo Simeone depuis Naples, en prêt avec obligation d’achat si certaines conditions sont remplies. Il a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028, avec une option pour la saison suivante», confirme le communiqué des Granata.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer