Giovanni Simeone signe au Torino

C’était une information Foot Mercato et c’est maintenant officiel. Comme nous vous le rapportions en début de semaine, Giovanni Simeone a signé en faveur du Torino. L’attaquant de 30 ans en prêt avec obligation d’achat estimé à 6 M€, plus 1 M€ de bonus. Il a signé un contrat de trois saisons, plus une en option.

«Le Torino a le plaisir d’annoncer qu’il a acquis les droits sportifs de Giovanni Pablo Simeone depuis Naples, en prêt avec obligation d’achat si certaines conditions sont remplies. Il a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028, avec une option pour la saison suivante», confirme le communiqué des Granata.