Napoli : tout est bouclé pour la vente de Giovanni Simeone au Torino

Comme nous vous le révélions en exclusivité la semaine dernière, les négociations se sont bien accélérées entre le Torino et le Napoli pour le transfert de Giovanni Simeone (30 ans). La direction turinoise a rapidement trouvé un accord avec l’attaquant de 30 ans autour d’un contrat de 3 ans assortie d’une option pour la dernière année. Ce dernier avait placé le Torino en tête de liste devant le promu de Pise. Pour les Granata, l’objectif était de sécuriser un attaquant prolifique des dernières saisons de Serie A (73 buts, 23 passes, 298 matchs en championnat, sous les maillots de Cagliari, la Fiorentina, du Genoa, du Hellas Vérone et du Napoli), à mettre en concurrence avec Duvan Zapata, de retour d’une période d’absence de 10 mois suite à sa rupture aux ligaments croisés le 9 octobre 2024.

Il ne restait plus que quelques détails à finaliser entre les deux clubs. Et selon nos informations, les négociations se sont parfaitement conclues entre Aurelio De Laurentiis et la direction turinoise. Les deux clubs sont ainsi tombés d’accord pour une vente avoisinante les 9 millions d’euros assortis de quelques bonus. Le natif de Buenos Aires est attendu à Turin dans les prochains jours pour passer sa visite médicale et parapher les derniers papiers en bonne et due forme, avant la traditionnelle officialisation. L’arrivée de Simeone dans le Piémont va ainsi débloquer le départ d’Antonio Sanabria vers Cremonese où il retrouvera Davide Nicola.