Menu Rechercher
Commenter 3
Amicaux Club

Amical : Tottenham humilié par le Bayern Munich avant d’affronter le PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
cristian romero @Maxppp
Bayern Munich 4-0 Tottenham

À six jours d’affronter le PSG dans le cadre de la Supercoupe de l’UEFA, à Udine, Tottenham a le moral dans les chaussettes. S’ils n’avaient pas encore été battus jusqu’ici en préparation, les Spurs ont été corrigés par le Bayern Munich ce jeudi (4-0).

La suite après cette publicité

Harry Kane avait ouvert le score face à son ancien club d’un superbe enchaînement après une offrande de Michael Olise (12e). Ce même Harry Kane qui manquait un penalty deux minutes plus tard. Kingsley Coman y est également allé de son but à l’heure de jeu (61e), comme les jeunes Lennart Karl (17 ans) et Jonah Kusi Asare (18 ans), buteurs en toute fin de match. Il y a mieux pour faire le plein de confiance.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Amicaux Club
Bayern Munich
Tottenham

En savoir plus sur

Amicaux Club Amicaux Club
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Tottenham Logo Tottenham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier