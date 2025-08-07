Amical : Tottenham humilié par le Bayern Munich avant d’affronter le PSG

À six jours d’affronter le PSG dans le cadre de la Supercoupe de l’UEFA, à Udine, Tottenham a le moral dans les chaussettes. S’ils n’avaient pas encore été battus jusqu’ici en préparation, les Spurs ont été corrigés par le Bayern Munich ce jeudi (4-0).

Harry Kane avait ouvert le score face à son ancien club d’un superbe enchaînement après une offrande de Michael Olise (12e). Ce même Harry Kane qui manquait un penalty deux minutes plus tard. Kingsley Coman y est également allé de son but à l’heure de jeu (61e), comme les jeunes Lennart Karl (17 ans) et Jonah Kusi Asare (18 ans), buteurs en toute fin de match. Il y a mieux pour faire le plein de confiance.