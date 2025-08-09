Amical : Strasbourg battu puis tenu en échec par Mayence

Ce samedi sonnait comme la dernière répétition pour Strasbourg. À une semaine du début de son championnat face à Metz, le Racing a été battu, puis tenu en échec par Mayence. Ce matin, les hommes de Liam Rosenior s’étaient inclinés 2-1 dans une première manche. Sékou Mara avait marqué l’unique but des Strasbourgeois. Les recrues Bajic, Omobamidele, Oyedele ou encore Diop, étaient titulaires.

Cet après-midi, c’est un tout autre onze qui avait été aligné par le technicien anglais. Penders, certainement titulaire pour la saison à venir, démarrait dans les buts. Barco, Lemaréchal, Emegha, ou encore la recrue argentine Panichelli, étaient aussi alignés. Mais personne n’a été finalement en mesure de faire la décision dans cette rencontre sans le moindre but (0-0).