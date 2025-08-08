Deux géants européens veulent récupérer Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma a beau avoir multiplié les parades décisives durant la deuxième partie de saison, il ne peut que constater l’arrivée de Lucas Chevalier, attendu ce vendredi pour passer sa visite médicale. Cela lui rappellera peut-être des souvenirs de sa venue à Paris, libre en provenance de l’AC Milan, alors que Keylor Navas n’avait pas démérité. Cette fois, c’est l’Italien qui se retrouve dans le rôle du portier poussé vers la sortie.

Sa situation contractuelle et les demandes financières de ses représentants ont poussé le PSG à agir et à anticiper la suite. Et tant pis si cela surprend tout le monde. Cela choque moins Luis Enrique, qui n’a jamais été un grand fan du profil de son gardien titulaire. Pour d’autres entraîneurs, le choix radical du club francilien pourrait représenter une belle aubaine. Et ils sont nombreux à attendre de découvrir le prix fixé par les dirigeants parisiens.

Pep Guardiola en est fan, lui

Selon Sport Mediaset, Manchester City est le club le plus intéressé par Gianluigi Donnarumma. Surprenant, puisque les Skyblues ont recruté James Trafford en provenance de Burnley pour plus de 30 M€ et ont pour l’instant conservé Ederson. Mais l’opportunité de récupérer Donnarumma à petit prix est trop belle, et Pep Guardiola serait fan du joueur. Pourtant, l’entraîneur espagnol n’est pas du genre à minimiser l’importance de la qualité du jeu au pied pour un gardien.

Autre club annoncé sur les rangs, le Bayern Munich. Lui aussi se dit que l’affaire est belle et qu’il est temps de préparer la succession de Manuel Neuer. Avec un portier à l’envergure aussi impressionnante. Outre le prix du joueur à déterminer, il faudra aussi savoir quelle stratégie compte adopter Donnarumma. Rester jusqu’à la fin de son contrat au PSG et partir libre, au risque de goûter au banc de touche, comme il l’a déjà fait précédemment ou bondir sur une offre cet été.