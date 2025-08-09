Menu Rechercher
Allan Saint-Maximin s’envole vers le Mexique

Par Raphaël Raffray
Allan Saint Maximin sous les couleurs de Newcastle @Maxppp

Allan Saint-Maximin rejoint le Club América. Après des semaines de négociations entre les Aguilas et Al-Ahli, l’ailier français de 28 ans s’envole pour le championnat mexicain, où il entame une nouvelle étape de sa carrière. Arrivé en Arabie Saoudite en 2023, Saint-Maximin avait été prêté brièvement à Fenerbahce, une expérience qu’il n’a pas appréciée.

Club América
México te recibe con los brazos abiertos Allan Saint-Maximin 🇲🇽🇫🇷
Le Club América, actuellement sixième du championnat mexicain après trois journées, espère que l’arrivée de ce talentueux joueur dynamisera son attaque. La saison précédente, le club avait terminé à la deuxième place du classement, totalisant 34 points, et ambitionne de revenir au sommet avec ce renfort de poids.

