Allan Saint-Maximin s’envole vers le Mexique

Allan Saint-Maximin rejoint le Club América. Après des semaines de négociations entre les Aguilas et Al-Ahli, l’ailier français de 28 ans s’envole pour le championnat mexicain, où il entame une nouvelle étape de sa carrière. Arrivé en Arabie Saoudite en 2023, Saint-Maximin avait été prêté brièvement à Fenerbahce, une expérience qu’il n’a pas appréciée.

Le Club América, actuellement sixième du championnat mexicain après trois journées, espère que l’arrivée de ce talentueux joueur dynamisera son attaque. La saison précédente, le club avait terminé à la deuxième place du classement, totalisant 34 points, et ambitionne de revenir au sommet avec ce renfort de poids.