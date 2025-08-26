Yves Bissouma en route vers Galatasaray

Yves Bissouma devrait quitter l’Angleterre d’ici la fin du mercato. Après 3 saisons à Brighton puis 3 autres à Tottenham, le milieu malien, qui s’était précédemment révélé à Lille, va rejoindre la Turquie et plus précisément Galatasaray.

Selon les informations de RMC, les négociations sont très avancées entre le club stambouliote et les Spurs. Le joueur, âgé de 28 ans, aurait quant à lui déjà donné son accord pour rejoindre Galatasaray aux conditions proposées.