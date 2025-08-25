Les débuts rêvés d’Allan Saint-Maximin au Mexique

Ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, l’AS Monaco, Nice et Newcastle, Allan Saint-Maximin reste sur quelques saisons un peu compliquées. Parti en Arabie saoudite à Al-Ahli à l’été 2023, il a connu une expérience compliquée et avait été prêté la saison dernière du côté de Fenerbahçe en Turquie. Une nouvelle expérience décevante pour le joueur qui est revenu du côté de Jeddah cet été. Un retour express puisque quelques semaines plus tard, le club mexicain de Club América a décroché sa signature contre un chèque de 10,3 millions d’euros.

Rejoignant les Aguilas qui ont remporté le championnat d’ouverture et de clôture en 2024 ainsi que la Ceampeones Cup, Allan Saint-Maximin retrouve un monument du football mexicain. Club le plus titré en Ligue des Champions de la CONCACAF avec 7 titres comme Cruz Azul, Club América est aussi le plus titré du Mexique avec 16 sacres nationaux. Bénéficiant d’un accueil de rock star, il s’est confié sur cette nouvelle aventure sur le site du club : «je me sens très bien, pour être honnête, je pense que c’est le meilleur accueil que j’ai reçu de toute ma vie.»

Une première entrée brillante

«J’ai été accueilli comme si j’étais le roi de la ville. Je ne remercierai jamais assez les supporters de m’avoir accueilli ainsi. Je sais que c’est la plus grande équipe d’Amérique, le Real Madrid d’Amérique. C’était donc très important pour moi de rejoindre cette équipe, et j’espère être prêt au plus vite pour jouer avec elle. Vous savez ? Les supporters comptent sur moi, ma façon de jouer est pour eux, et je vais tout donner pour nous aider à remporter les plus grands trophées possibles. Ils font tout leur possible pour me mettre dans les meilleures conditions possibles, merci à tous, et nous allons briller sur le terrain. Je veux être le meilleur joueur possible pour l’équipe. Le message que je veux leur faire passer, c’est qu’ils n’ont pas encore vu la meilleure version de moi-même, et je vais tout faire pour qu’ils voient la meilleure version de Maxi au Mexique.», a-t-il ainsi déclaré.

Cette nuit contre le club du CF Atlas où officie l’ancien de l’Olympique de Marseille, Doria, Allan Saint-Maximin a fait ses grands débuts. Une première idéale pour le joueur français qui est rentré à la 62e minute quand son équipe perdait 2-1. Alors qu’Alvaro Fidalgo a égalisé juste derrière (73e), Allan Saint-Maximin a donné un avantage décisif aux siens d’un but sublime (89e) avant que Victor Davila se joigne à la fête (90e +6). Avec ce succès 4-2, Club América confirme sa belle deuxième place en championnat. Après la rencontre, le président du club Santiago Baños s’est enthousiasmé pour le mercato : «nous sommes ravis et enthousiastes de l’arrivée des joueurs dans l’effectif. Des joueurs que nous recherchions à différents postes sont arrivés, et cela nous satisfait pleinement.» Il a aussi eu quelques mots pour Allan Saint-Maximin : «ce qu’il a montré nous procure une grande satisfaction. Nous espérons qu’il s’adaptera rapidement aux conditions du championnat.» Les promesses sont déjà là en tout cas.