Dani Ceballos fait le forcing pour rejoindre l’OM !

C’est le feuilleton du moment dans le sud de la France. Plus tôt cette semaine, à la surprise générale, on apprenait que l’Olympique de Marseille avait jeté son dévolu sur Dani Ceballos, afin de, vraisemblablement, remplacer Adrien Rabiot dans l’entrejeu marseillais. Une piste XXL, et on peut dire que Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas froid aux yeux.

Quoi qu’il en soit, les décideurs marseillais ont peut-être bien raison de tenter le coup, puisque le joueur formé au Betis est plutôt intéressé par le challenge phocéen. Hier, nous vous révélions ainsi en exclusivité que Dani Ceballos était chaud pour rejoindre la formation sudiste. Restait encore à trouver un accord avec le joueur puis avec le Real Madrid…

Le joueur est plus qu’intéressé !

Selon la presse espagnole, le club de la capitale espagnole réclame ainsi 15 millions d’euros pour son joueur, qui aura en plus probablement un salaire assez conséquent pour un club comme l’Olympique de Marseille. Quoi qu’il en soit, selon le journaliste Matteo Moretto de Marca, le milieu de terrain ibérique force son départ pour Marseille. Il est en train de mettre la pression sur les Merengues pour pouvoir rejoindre le Vélodrome.

Le journaliste rajoute que les négociations sont toujours en cours et qu’on est dans les heures décisives de cette opération. Cette dernière s’annonce difficile, mais pas impossible donc, notamment grâce à la volonté du joueur de rejoindre l’équipe de Roberto De Zerbi. On pourrait donc avoir de grosses nouveautés dans la soirée, et l’OM pourrait frapper un des gros coups de l’été…