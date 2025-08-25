L’OM tente le gros coup Dani Ceballos !

L’été se réaccélère du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen s’est montré actif avec 65 millions d’euros déboursés et notamment de nouvelles têtes à l’image d’Igor Paixão (Feyenoord), Facundo Medina (RC Lens), Timothy Weah (Juventus), Angel Gomes (Lille OSC), CJ Egan-Riley (Burnley) et le grande retour de Pierre-Emercik Aubameyang (Al-Qadsiah).

Ces derniers jours, le club marseillais s’est aussi fendu de certains départs dont celui de Jonathan Rowe pour Bologne, déjà officialisé. Alors que le cas Adrien Rabiot reste en suspens et que son départ reste possible, Marseille a accéléré pour une piste au milieu de terrain. Et la direction olympienne s’est ainsi tournée du côté du Real Madrid.

L’OM tente le coup Dani Ceballos

Le club de la capitale espagnole qui est en pleine révolution avec l’arrivée de Xabi Alonso sur son banc est en train de vivre des changements dans son effectif. Une situation qui a rebattu les cartes et qui a ainsi compliqué la position de Dani Ceballos dans le groupe. Triple vainqueur de la Ligue des Champions, le milieu relayeur arrivé du Real Betis Balompié à l’été 2017 n’a d’ailleurs joué que 4 minutes sur ce début de saison en entrant hier contre Oviedo (3-0).

Un match après lequel le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Merengues s’est fendu du message "Last Dance" (dernière danse) sur ses réseaux sociaux. De quoi entrevoir un départ et sans doute du côté de l’Olympique de Marseille. En tout cas l’intérêt existe comme le révèlent Fabrizio Romano et Matteo Morretto et comme nous sommes en mesure de vous le confirmer. Ainsi, l’Olympique de Marseille tente de boucler un prêt avec option d’achat pour le joueur et cette dernière pourrait même être une obligation d’achat. Les discussions sont en cours.