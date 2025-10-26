Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

L’incroyable stat de l’OL sur CSC

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Le Groupama Stadium @Maxppp
Lyon 1-1 Strasbourg

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais affronte Strasbourg en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre déjà animée en première période avec un but du serial buteur Joaquin Panichelli (0-1, 25e). Les Gones ont égalisé dès la 31e minute de jeu à la suite d’un but contre son camp d’Ismaël Doukouré.

La suite après cette publicité

Un CSC qui est le 132e pour les Gones en compétition officielle selon Stats Foot. Le compte X précise que seulement Fleury Di Nallo (222 buts), Alexandre Lacazette (201 buts), Bernard Lacombe (149 buts) et Serge Chiesa (132 buts) ont fait mieux ou autant sous le maillot lyonnais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier