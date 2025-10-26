L’incroyable stat de l’OL sur CSC

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais affronte Strasbourg en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre déjà animée en première période avec un but du serial buteur Joaquin Panichelli (0-1, 25e). Les Gones ont égalisé dès la 31e minute de jeu à la suite d’un but contre son camp d’Ismaël Doukouré.

La suite après cette publicité

Un CSC qui est le 132e pour les Gones en compétition officielle selon Stats Foot. Le compte X précise que seulement Fleury Di Nallo (222 buts), Alexandre Lacazette (201 buts), Bernard Lacombe (149 buts) et Serge Chiesa (132 buts) ont fait mieux ou autant sous le maillot lyonnais.