CdF : Evreux a décidé d’abandonner à la mi-temps contre l’ASPTT Caen

Il n’y a pas que le football professionnel ce week-end. Il y avait aussi de la Coupe de France avec de nombreuses rencontres dans les échelons inférieurs du football français. Et forcément, dans cette compétition, les folles histoires sont nombreuses. L’une d’entre elles a eu lieu ce week-end lors de la rencontre entre Évreux et l’ASPTT Caen (4-0).

Menés 4-0 à la mi-temps et réduits à 9 après l’exclusion de leurs deux gardiens (mais aussi de leur coach) dans les vingt premières minutes, Évreux a décidé de ne pas revenir sur le terrain en seconde période. Les dirigeants se seraient sentis floués par l’arbitrage selon Ouest-France. Selon Foot-Amateur, l’arbitre a avancé une autre raison : l’entrée sur la pelouse de plusieurs supporters qui ont menacé les joueurs d’Evreux. Et Évreux aurait donc décidé de ne pas revenir sur le terrain, entraînant une défaite sur tapis vert. «À la mi-temps, notre équipe était menée au score (0-4), et des personnes en dehors des acteurs du jeu ont commencé à adopter des attitudes violentes et injurieuses pendant de longues minutes. Nous avons eu beaucoup de mal à faire rentrer les joueurs aux vestiaires dans de bonnes conditions. J’ai pris contact avec le délégué de la rencontre et, dans un souci d’apaisement, j’ai préféré ne pas faire reprendre le match, car il y avait trop d’incertitudes pour que celui-ci se déroule dans de bonnes conditions. Le football doit rester un lieu de plaisir et de respect, et les valeurs que nous devons véhiculer ne doivent en aucun cas refléter ce que nous avons vu hier», a expliqué le président d’Evreux Samuel Brigantino après la rencontre. Le charme de la Coupe de France, dirait-on.