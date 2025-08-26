Menu Rechercher
Mohamed Bayo va être prêté en Turquie

Par Sebastien Denis - Matthieu Margueritte
Mohamed Bayo avec la Guinée @Maxppp

Revenu de son prêt au Royal Antwerp (1 but, 2 passes décisives en 17 matches), Mohamed Bayo ne va pas s’éterniser au LOSC. Sous contrat jusqu’en 2027, le Guinéen de 27 ans va de nouveau repartir en prêt.

Nous pouvons en effet vous confirmer que Bayo va être cédé aux Turcs de Gaziantep FK pour une saison. Il s’agit d’un prêt sec, sans option d’achat. Il s’agira là de la deuxième expérience à l’étranger pour l’ancien pensionnaire de Clermont.

Pub. le - MAJ le
