Real Madrid : Kylian Mbappé et les joueurs choqués par Xabi Alonso

Kylian Mbappé célèbre son but face à Osasuna @Maxppp

Xabi Alonso avait annoncé qu’il allait, quand la situation le nécessitait, faire des choix forts. Et contre Oviedo dimanche, il a tenu parole, mettant Vinicius Jr sur le banc, tout en faisant jouer un Rodrygo qui semblait perdu pour la cause. La flambante recrue Trent Alexander-Arnold a aussi été envoyée sur le banc. Des décisions tranchées et osées qui ont fait parler à Madrid, mais qui ont globalement suscité l’approbation de l’opinion publique merengue.

Comme l’indique Sport, le vestiaire madrilène a été un peu surpris et même choqués par ces décisions, mais positivement. Les joueurs estiment que c’est une bonne chose qu’Alonso fasse tourner, utilisant à fond la profondeur de banc de l’équipe. Il aurait ainsi gagné encore plus de respect auprès de ses joueurs. Dans les bureaux, les dirigeants ont aussi apprécié, toujours selon le journal.

