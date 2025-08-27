Christophe Dugarry fracasse Roberto De Zerbi et l’OM

Ça bouge à l’OM, mais pas comme il le faudrait selon Christophe Dugarry. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien joueur de l’OM s’est plaint du mercato marseillais, pas assez qualitatif à son goût. Le champion du monde 98 n’a pas non plus épargné Roberto De Zerbi, qu’il attend au tournant pour la saison à venir. «Moi, De Zerbi, je n’y crois pas depuis les six premiers mois, je ne détiens pas la vérité, des bêtises j’en dis, mais je n’y crois pas», a-t-il lancé.

«Il est toujours en train de se plaindre : le coup des “cojones”, le coup de Rabiot… je ne comprends pas ce qu’il veut mettre en place, ses principes de jeu sont basiques, qu’est-ce qu’il a inventé aujourd’hui De Zerbi ? Il te dit qu’il faut un pressing haut, que tu vois de temps en temps (…) Moi je n’y crois pas . J’espère qu’il a autre chose dans sa besace que les “cojones”, j’espère qu’il est capable de proposer autre chose tactiquement (…) N’est pas Luis Enrique qui veut, mais j’espère qu’il va proposer quelque chose de différent. Il attend quatre joueurs, je vois les joueurs annoncés mais excuse-moi, ça me fait peur. Ceballos ne vient pas, on parlait de Laporte il y a quelques semaines, à l’arrivée c’est un jeune qui est venu (Egan-Riley), un jeune va encore arriver, Traoré… Un très bon jeune à Auxerre mais est-ce qu’on est sûr que Cornelius, Murillo, Garcia, Hamed Traoré, Angel Gomes, ça a la carapace pour jouer la Ligue des Champions ? Pour moi, l’OM avait ce qu’il fallait la saison dernière et est moins bon qu’en fin de saison dernière.» C’est assumé.