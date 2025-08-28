Lens : accord total trouvé avec Brighton pour Abdallah Sima

Comme révélé ce mercredi, le RC Lens avait activé la piste Abdallah Sima pour remplacer un Morgan Guilavogui sur le départ. Il faut dire que le profil de l’attaquant international sénégalais a de quoi plaire au tandem Benjamin Parrot-Jean-Louis Leca. L’ailier de Brighton sort d’une saison intéressante du côté de Brest où il a marqué 12 buts (dont 3 en ligue des Champions) et délivré 2 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues.

Disposant d’une belle expérience en Ligue 1 (12 buts et 4 passes décisives en 61 matches) mais aussi en Coupe d’Europe (26 matches - 10 buts), Sima va renforcer l’attaque lensoise. Selon nos informations, un accord contractuel a été trouvé avec Brighton pour un montant de 4,5 M€ plus bonus. Lens va donc racheter la dernière année de contrat du très polyvalent attaquant sénégalais (il est capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque) de seulement 24 ans qui va s’engager pour quatre saisons avec le club artésien.