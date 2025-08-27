Menu Rechercher
Le RC Lens s’active sur Abdallah Sima

Par Sebastien Denis
1 min.
Abdallah Sima avec le Stade Brestois @Maxppp

Abdallah Sima pourrait effectuer son retour en Ligue 1. Prêté au Stade Brestois la saison dernière avec une certaine réussite (12 buts, 2 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues) notamment en Ligue des Champions (3 buts), l’ailier de 24 ans pourrait ne pas rester à Brighton, où il est encore sous contrat jusqu’en 2026.

Selon nos informations, le RC Lens s’active sur l’attaquant international sénégalais (7 sélections). Les Sang et Or, qui s’apprêtent à perdre Morgan Guilavogui comme l’a d’ailleurs révélé Pierre Sage en conférence de presse, sont à la recherche d’un renfort offensif capable d’évoluer sur les côtés. Sima pourrait ainsi faire office de remplaçant idéal.

