Terry Yegbe va signer à Metz

Metz devrait accueillir un nouveau défenseur central dans les prochaines heures selon nos informations. Terry Yegbe, qui évolue à Elfsborg en D1 suédoise, va ainsi s’engager avec l’actuelle lanterne rouge du championnat de France. Ce colosse de 1m95 est même en train de passer sa visite médicale, alors qu’un accord a été trouvé entre les deux formations.

La suite après cette publicité

Metz va débourser 3 millions d’euros pour le joueur de 24 ans qui compte une sélection avec le Ghana, avec un million d’euros supplémentaires en bonus. L’année dernière, il avait participé à l’aventure européenne de Elfsborg et avait notamment joué contre Tottenham, Bilbao et Nice. Cette saison, il a joué 18 matchs de championnat suédois pour un but et une passe décisive.