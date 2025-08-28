Menu Rechercher
Tottenham prêt à doubler tout le monde pour Xavi Simons

Xavi Simons @Maxppp

Sur le départ du RB Leipzig, Xavi Simons (22 ans) est dans le viseur de différentes formations, que ce soit le Bayern Munich ou encore Chelsea. Cependant, un autre club est aussi très intéressé par le milieu offensif néerlandais, il s’agit de Tottenham. Selon The Telegraph, les Spurs sont en discussions pour recruter le joueur.

Aprés avoir échoué dans les dossiers Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) et Eberechi Eze (qui est allé à Arsenal), le club londonien prospecte toujours pour un milieu offensif. Optimiste, Tottenham ne formulera cependant pas d’offre tant qu’ils n’estimeront pas que le transfert peut se boucler rapidement. Les échecs des deux derniers dossiers ayant refroidi les dirigeants des Spurs.

