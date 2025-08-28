Tottenham prêt à doubler tout le monde pour Xavi Simons
Sur le départ du RB Leipzig, Xavi Simons (22 ans) est dans le viseur de différentes formations, que ce soit le Bayern Munich ou encore Chelsea. Cependant, un autre club est aussi très intéressé par le milieu offensif néerlandais, il s’agit de Tottenham. Selon The Telegraph, les Spurs sont en discussions pour recruter le joueur.
Aprés avoir échoué dans les dossiers Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) et Eberechi Eze (qui est allé à Arsenal), le club londonien prospecte toujours pour un milieu offensif. Optimiste, Tottenham ne formulera cependant pas d’offre tant qu’ils n’estimeront pas que le transfert peut se boucler rapidement. Les échecs des deux derniers dossiers ayant refroidi les dirigeants des Spurs.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Le tirage au sort de la Ligue des Champions enflamme l’Europe, Manchester United se fait fracasser après l’humiliation contre une D4
Les plus lus
Explorer