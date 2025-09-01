Menu Rechercher
Commenter 17
Premier League

Tottenham, PSG : ce ne sera qu’un prêt sec pour Kolo Muani

Par Matthieu Margueritte
Randal Kolo Muani @Maxppp

En attendant l’annonce officielle du transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City, le Paris Saint-Germain va également se débarrasser de Randal Kolo Muani. Cependant, les Rouge et Bleu ont dû composer avec une mauvaise nouvelle.

La suite après cette publicité

Après l’échec des négociations avec la Juventus, les champions d’Europe pensaient avoir trouvé une issue avec Tottenham. Sauf que L’Équipe annonce que les Spurs ont été intransigeants et vont récupérer l’attaquant français dans le cadre d’un prêt sec. Paris n’a pas pu négocier d’option d’achat. RKM fera donc son retour à Paris dans un an.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
PSG
Randal Kolo Muani

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
PSG Logo Paris Saint-Germain
Randal Kolo Muani Randal Kolo Muani
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier