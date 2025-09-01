Tottenham, PSG : ce ne sera qu’un prêt sec pour Kolo Muani

En attendant l’annonce officielle du transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City, le Paris Saint-Germain va également se débarrasser de Randal Kolo Muani. Cependant, les Rouge et Bleu ont dû composer avec une mauvaise nouvelle.

Après l’échec des négociations avec la Juventus, les champions d’Europe pensaient avoir trouvé une issue avec Tottenham. Sauf que L’Équipe annonce que les Spurs ont été intransigeants et vont récupérer l’attaquant français dans le cadre d’un prêt sec. Paris n’a pas pu négocier d’option d’achat. RKM fera donc son retour à Paris dans un an.