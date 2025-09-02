OM : les folles coulisses de l’arrivée surprise de Benjamin Pavard

À Marseille, le mercato d’été 2025 restera comme l’un des plus mouvementés de l’ère Longoria. Après avoir multiplié les allées et venues, parfois dans la précipitation, l’OM a trouvé sur la ligne d’arrivée un renfort inattendu : Benjamin Pavard. Alors que les dirigeants olympiens semblaient s’être perdus dans un dédale de pistes défensives, ils ont finalement réussi à attirer un champion du monde 2018, neuf ans après son départ de Lille. Une arrivée surprise, qui illustre autant la fébrilité que la capacité du club à saisir une opportunité de dernière minute. Comme le dévoile L’Équipe, cette signature est née d’un enchaînement express, entre l’appel décisif de Mehdi Benatia et l’accord donné par le joueur depuis Clairefontaine.

Le déclic, selon L’Équipe, est venu d’un échange téléphonique décisif entre Medhi Benatia et le joueur, lundi matin. Le directeur du football olympien a présenté directement le projet marseillais, insistant sur l’importance de la polyvalence de Pavard dans le schéma hybride de Roberto De Zerbi. L’ancien international marocain a reconnu que l’opération paraissait trop ambitieuse au départ, mais a jugé que le moment était venu de tenter le coup. Face à cet argumentaire, Pavard n’a pas hésité longtemps. Séduit par le prestige du club et par l’énergie unique qui entoure le Vélodrome, il a donné son accord de principe à peine descendu de l’avion qui le menait à Paris pour rejoindre l’équipe de France. Cette rapidité illustre à quel point les planètes se sont alignées en quelques heures seulement.

Réussir à Marseille pour aller à la Coupe du monde

Ce tournant intervient dans un contexte délicat pour Pavard à l’Inter. L’Équipe explique que depuis plusieurs semaines, le défenseur sentait que la confiance de ses dirigeants s’effritait. Les Lombards, pour des raisons financières et stratégiques, préféraient miser sur le jeune Bisseck, tout en finalisant l’arrivée de Manuel Akanji en prêt avec option d’achat. Le Français, resté sur le banc lors de la défaite contre l’Udinese, n’a pas manqué de remarquer ce signe négatif. La perspective de se relancer ailleurs, à quelques mois d’une nouvelle Coupe du monde, a pesé dans sa décision. La Ligue des champions, que l’OM disputera cette saison, a également été un argument majeur pour convaincre le défenseur de franchir le pas et de quitter l’Italie après deux saisons mitigées.

Pour Pavard, ce retour en France a une dimension symbolique. Parti à 20 ans pour Stuttgart avant de connaître les sommets avec le Bayern Munich puis de rejoindre l’Inter, il n’avait plus évolué en Ligue 1 depuis neuf ans. L’Équipe souligne que cette envie de se tester à nouveau dans son pays d’origine l’a accompagné tout au long de sa carrière. Désormais, il pourra le faire sous les couleurs de l’OM, dans un environnement où la passion populaire et l’exigence sportive se rejoignent. Avec 55 sélections et 5 buts en équipe de France, le Nordiste espère se montrer sous son meilleur jour, en club comme en sélection, dans un rôle taillé pour lui, à la fois axial et latéral droit. À quelques mois de l’échéance mondiale prévue à l’été 2026, ce pari marseillais apparaît autant comme un défi sportif qu’un tremplin pour rester dans les plans de Didier Deschamps.